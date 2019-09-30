В Челябинске порядка 300 домов остаются без отопления
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 11:17
Автор: 
Инна Шемаева

Из-за аварийных ситуаций и регулировки теплоносителей по стоякам в Челябинске без тепла остаются жители более 300 жилых домов. Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова дала чиновникам срок до второго октября, чтобы решить все проблемы с отоплением.

О том, как в Челябинске начался новый отопительный сезон доложил сегодня, 30 сентября, начальник управления ЖКХ администрации города Дмитрий Петров на расширенном аппаратном совещании. Он уточнил, что пока тепла нет в 300 домах. Это многоквартирный жилой фонд и частный сектор.

«Теплоноситель подан во все дома. В некоторых сейчас ведется регулировка систем или объявлена аварийная ситуация. Работы ведут управляющие компании и аварийные бригады», - сказал Дмитрий Петров.

«Мы же с вами договорились, что к первому октября во всех домах будет отопление? До второго октября предоставьте мне всю информацию о готовности к отопительному сезону. Отслеживайте обращения граждан. Следите за тем, что в СМИ пишут. Будем смотреть, кто и где недоработал. Напоминаю вам всем о персональной ответственности», - сказала Наталья Котова.

Начало отопительного сезона в Челябинской области находится под пристальным вниманием властей. Так, губернатор Челябинской области Алексей Текслер прервал отдых главы Карталинского района Сергея Ломовцева и заставил вернуться чиновника на рабочее место. Все из-за того, что в Карталах не успевают начать отопительный сезон к установленным срокам.

«Обеспечьте людям тепло, а затем идите в отпуск», - отметил Алексей Текслер.

Госжилинспекция региона открыла «горячую линию» для населения по вопросам отопления. Позвонив по указанным на сайте ведомства телефонам, южноуральцы могут рассказать об отсутствии тепла в жилых домах и в случае необходимости оставить заявку. Для оперативности и удобства жителям в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую компанию, аварийно-диспетчерские службы, которые работают в круглосуточном режиме, а также в орган местного самоуправления, при котором созданы диспетчерские службы.

Телефоны «горячей линии» по вопросам отопления можно узнать здесь.

Инна Шемаева

Автор: 
Инна Шемаева
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