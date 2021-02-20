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В Челябинске после вмешательства прокуратуры закопали яму возле школы

Рабочие закопали неогороженную яму возле школы №32 в Челябинске после прокурорской проверки. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Прокуратура Ленинского района проверила информацию о неогороженных ямах возле школы №32 в Челябинске. Выяснилось, что возле образовательного учреждения были нарушения при производстве земляных работ.

«Установлено, что вблизи образовательной организации проводились земляные работы по строительству надземного газопровода, однако ограждения в месте производства работ не были установлены», - рассказала Наталья Мамаева.

Прокурор Ленинского района внес представление директору ООО «Эконом» об устранении нарушений законодательства.