В Челябинске после вмешательства прокуратуры закопали яму возле школы

Рабочие закопали неогороженную яму возле школы №32 в Челябинске после прокурорской проверки. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
Прокуратура Ленинского района проверила информацию о неогороженных ямах возле школы №32 в Челябинске. Выяснилось, что возле образовательного учреждения были нарушения при производстве земляных работ.
«Установлено, что вблизи образовательной организации проводились земляные работы по строительству надземного газопровода, однако ограждения в месте производства работ не были установлены», - рассказала Наталья Мамаева.
Прокурор Ленинского района внес представление директору ООО «Эконом» об устранении нарушений законодательства.
«В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения устранены, яма закопана», - подытожила Мамаева.