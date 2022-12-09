В Челябинске построят храм Иерусалимской Божией Матери

В Курчатовском районе Челябинска будет возведен православный храм Иерусалимской Божией Матери. Проект единогласно одобрен на публичных слушаниях.

Утром восьмого декабря в храме, который сейчас располагается на территории юридического колледжа, состоялось Архиерейское Богослужение. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий подчеркнув важность строительства храмов на Южном Урале.

Владыка призвал верующих занять более активную позицию в защите строительства храма, чтобы жители и гости города увидели Челябинск не только «городом труб», но и благочестия.

Днем в Доме архитектора состоялись публичные слушания по вопросу строительства храма.

Как уточнили в Челябинской епархии, инициатором проекта выступила местная религиозная организация православного Прихода храма Иерусалимской иконы Божией Матери города Челябинска Челябинской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Проект предусматривает возведение храма на пересечении улицы Чайковского и Комсомольского проспекта в Курчатовском районе города.

«Все участники публичных слушаний единогласно поддержали проект, - с радостью сообщили в храме. - При обсуждении проекта никаких вопросов у слушателей не возникло. А после одобрения строительства в зале прозвучали аплодисменты

По словам настоятеля, священника Евгения Лучинина, церковь станет украшением Комсомольского проспекта. Здание будет оформлено в византийском архитектурном стиле и, надеются прихожане, станет жемчужиной города.

Владыка Алексий также призвал горожан принять участие в форуме «Радость Слова», который состоится в Челябинске на следующей неделе.

Напомним, в декабре 2020 года в храм Иерусалимской иконы Божией Матери Челябинска привезли новую икону Пречистой Богородицы. Икона создана московскими иконописцами и является копией древнего чудотворного списка древнего Иерусалимского образа Пресвятой Девы, находящегося в Успенском соборе Московского Кремля за патриаршим местом.

Но к новому образу, помимо двенадцати апостолов и четырех мучеников, на верхнем поле иконы добавлены ещё четыре лика – мученицы Марины, преподобного Максима Исповедника, архангела Михаила и преподобной Таисии. И уже два года икона пребывает в домовом храме юридического колледжа.