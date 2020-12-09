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В Челябинске появились сказочные деревья

В Челябинске завершились пусконаладочные работы по архитектурно-художественному освещению зелёных насаждений на перекрёстке улицы Труда и Свердловского проспекта в Центральном районе.

Об этом сегодня, девятого декабря, сообщили в городском комитете дорожного хозяйства. Судя по опубликованным в телеграм-канале КДХ Челябинска снимкам, в темное время суток деревья, чудесным образом меняя свой цвет, становятся то синими, то красными, то сиреневыми.

«Данную работу проводят дорожники – в рамках благоустройства транспортных развязок», - рассказала заместитель начальника управления информационной политики челябинской мэрии Ксения Дурманова.

По ее словам, разноцветные деревья уже появились и в Ленинском районе – у ТРЦ «Алмаз» и по Меридиану.