В Челябинске появились сказочные деревья

В Челябинске завершились пусконаладочные работы по архитектурно-художественному освещению зелёных насаждений на перекрёстке улицы Труда и Свердловского проспекта в Центральном районе.
Об этом сегодня, девятого декабря, сообщили в городском комитете дорожного хозяйства. Судя по опубликованным в телеграм-канале КДХ Челябинска снимкам, в темное время суток деревья, чудесным образом меняя свой цвет, становятся то синими, то красными, то сиреневыми.
«Данную работу проводят дорожники – в рамках благоустройства транспортных развязок», - рассказала заместитель начальника управления информационной политики челябинской мэрии Ксения Дурманова.
По ее словам, разноцветные деревья уже появились и в Ленинском районе – у ТРЦ «Алмаз» и по Меридиану.