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В Челябинске продолжается преображение Кировки

Общество
Сегодня, 11:16
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске продолжается преображение Кировки. В настоящее время здесь ведется установка новых малых архитектурных форм.

"Хотим, чтобы челябинцы привыкали к качественным решениям и благоустроенной среде, в которой хорошо всем: ребенку, взрослому и пожилому", - отмечают в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию города.

На этой неделе на Кировку завезли и установили новые урны. Также в июне после реставрации на пешеходную зону улицы Кирова, любимую многими челябинцами, вернули после реставрации старые скамейки.

Как отмечает заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров, наверное, впервые за историю южноуральской столицы на ограждениях, установленных на время проведения работ, появился эскиз будущего благоустройства популярного общественного пространства.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
Челябинск
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