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16.08.2021 11:20

В Челябинске продолжается ремонт дорог и трамвайных переездов

В Челябинске продолжаются ремонтные работы на трамвайных переездах и дорогах.

Об итогах минувшей недели рассказал замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов сегодня, 16 августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Как сообщил Максим Куляшов, работы по ремонту трамвайных переездов в настоящее время завершены на 11 переездах. На отдельных объектах ведется приемка выполненных работ и устраняются замечания. С 28 августа подрядчик приступает к ремонту трамвайного переезда на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных.

Глава города Наталья Котова отметила, что автомобилисты просят сделать переезд на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга, который сейчас открыт в тестовом режиме, таким же «плавным», как на пересечении проспектов Ленина и Свердловского. Замглавы города пообещал учесть замечание челябинцев.

Также Максим Куляшов сообщил, что в рамках освоения средств, выделенных на ремонт улично-дорожных сетей из городского и областного бюджетов, конкурсные процедуры по всем первоначально запланированным 23 участкам дорог завершены, контракты заключены. Экономия, возникшая после конкурсных процедур, позволяет провести ремонтные работы еще на 10 участках дорожной сети. Это участки на Свердловском и Троицком трактах, улиц Двинская, Красноармейская, тротуары в Ленинском, Советском и Металлургическом районах.

Помимо этого, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены работы на двух объектах: капремонт с восстановлением наружного освещения на дороге к поселку Новосинеглазово и на улице Мраморной. Суммарно было установлено 42 опоры, девять остановок общественного транспорта, почти 4,5 тысячи метров линии электропитания. На всех объектах установлены энергосберегающие светодиодные светильники, все кабели проложены под землей.

Автор: Екатерина Михайлова
Максим Куляшов
Наталья Котова
Дорожное строительство
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