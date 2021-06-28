В Челябинске продолжается санобработка дворов и подъездов

Челябинские коммунальщики продолжают санитарную обработку дворовых территорий, детских площадок и подъездов многоквартирных домов.

Речь об этом шла сегодня, 28 июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

С просьбой к коммунальникам усилить меры дезинфекции в связи с ухудшением эпидобстановки Наталья Котова обратилась еще неделю назад.

На призыв откликнулись ООО «Интарный 24», ДЕЗ Калининского района, УК «Абсолют», «Ремжилзчик Советского района», ООО «Деметра». В первую очередь обрабатываются те места, с которыми больше всего соприкасаются люди. Это лифты, перила, дверные ручки. Кроме того, дезинфекцию проводят на детских площадках, уделяя особое внимание малым архитектурным формам.

Дезинфекция проводится безопасными для людей обеззараживающими растворами.