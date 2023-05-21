В Челябинске продолжается возведения храма во имя Апостола Любви

Сегодня, 21 мая, отмечают праздник апостола и евангелиста Иоанна Богослова, написавшего одно из Евангелий и Апокалипсис. В Челябинске на «Тополиной аллее» продолжается возведение храма во имя Апостола Любви. Владыка Алексий призвал всех попросить у святого апостола Иоанна Богослова, чтобы он умножил в нас настоящую христианскую любовь.

Накануне митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. В проповеди правящий архиерей напомнил, что святой Иоанн Богослов явил мужество, став единственным апостолом, который оставался со своим Учителем до конца: сопровождал Спасителя до Голгофы и видел Его казнь.

«Всего несколько святых в истории Церкви удостоились звания Богослова: так, кроме Иоанна, именуют ещё святителя Григория Богослова и преподобного Симеона Нового Богослова. В своих работах эти угодники Божии раскрыли нам тайны Царства Небесного. А апостол Иоанн Богослов особенно ярко свидетельствовал о том, что Бог есть Любовь», - рассказал владыка Алексий.

Митрополит Алексий призвал всех попросить у святого апостола Иоанна Богослова, чтобы он умножил в нас настоящую христианскую любовь.

«Если мы будем любить ближних, то и жизнь наша будет меняться к лучшему», – сказал владыка Алексий, поздравляя прихожан кафедрального собора с праздником.

Как пояснили в Челябинской митрополии, верующим апостол Иоанн Богослов известен как любимый ученик Христа Спасителя. Именно апостол Иоанн Богослов заботился о Матери Иисуса Христа после Его распятия. Последние годы жизни он провёл на острове Патмос, куда был сослан по приказу императора Домициана. Единственный из апостолов, Иоанн не был казнен за проповедь христианства, но умер своей смертью в глубокой старости.

Храм в честь этого апостола возводится в новом микрорайоне Челябинска «Тополиная аллея» на улице Академика Сахарова.

Первый молебен на месте будущего храма состоялся в мае 2016 года. Проектные работы по храму во имя Апостола Любви Иоанна Богослова были выполнены в 2017 году. И уже девятого октября 2017 года начались регулярные богослужения во временном храме.

С сентября 2020 года, на территории временного, действующего храма началось проектирование и строительство нового, вместительного, кирпичного храма. В мае 2021 года митрополит Челябинский и Миасский Алексий заложил камень в основание храма.

На территории храмового комплекса планируется возвести звонницу, просветительский центр для помощи малоимущим и под воскресные школы, кружки, а также планируется создать целый семейный парк для всех живущих рядом жителей, сообщается на странице храма.

Строительные и благоустроительные работы приход осуществляет исключительно за счет добровольных пожертвований прихожан. Любой желающий может внести свой посильный вклад в доброе дело.