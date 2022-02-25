В Челябинске прошли общественные слушания по метротраму: живого общения не получилось

В Челябинске вчера, 25 февраля, в заочном формате прошли общественные слушания по проекту метротрамвая. Из-за антиковидных ограничений обсуждение того, каким должно быть челябинское метро, прошло в формате приёма предложений и замечаний.

«Причина та же самая - пандемия коронавируса. У нас уже два года действуют эти ограничения, - сообщили в пресс-службе мэрии. – Информация об этом была размещена заранее на сайте городской администрации».

К какому числу будут рассмотрены все поступившие по проекту предложения, пока неизвестно. Скорее всего, к концу следующей недели, добавили в мэрии.

Как считают общественники, публичными такие слушания назвать сложно. По мнению активистов и независимых депутатов, челябинские власти спрятались от жителей города, сославшись на «ковид».

«…Ни одно санитарное ограничение в городе давно фактически не действует, это все знают. Но мэрии, как и областному правительству, нечего ответить на вопросы живых, а не «электронных» горожан по проекту пресловутого «метротрама», поэтому чиновники не стали проводить настоящие (очные) публичные слушания по этому проекту…», - отмечается на странице Фонда развития гражданских институтов «Горожане» во ВКонтакте.

По мнению активистов, главный недостаток существующего проекта челябинского «метротрама» - его непродуманность с точки зрения пассажиропотока. Из-за того, что в густонаселённых районах Челябинска трамвайные пути находятся вне зоны шаговой доступности, метротрамвай будет не востребован, уверены «Горожане».

«Трамвайные линии идут в Челябинске в основном вне зоны шаговой доступности в наиболее плотно заселённых и активно застраиваемых районах города. Люди, там живущие, пользоваться метротрамом не будут, проект даже близко не станет окупаемым. Бюджетные миллиарды (на сегодня, по словам губернатора Алексея Текслера, - 73, еще недавно было «всего» сорок миллиардов) будут снова выброшены на ветер, а содержание ненужного челябинцам «метротрама» полностью ляжет на бюджеты города и области», - пишет известный челябинский политолог Александр Подопригора.

Как рассказали в соцсетях представители фонда «Горожане», свои замечания по проекту метротрама, подтверждённые расчётами и заключениями экспертов, они направили в администрацию президента РФ. Ответ должен прийти до 21 апреля 2022 года.