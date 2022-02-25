25.02.2022
Матч Евролиги по водному поло в Челябинске 26 февраля не состоится
25.02.2022
Россиян попросили отложить поездки на юг
25.02.2022
Челябинский аэропорт передумал отменять рейсы в Сочи
25.02.2022
Зеленский назвал число убитых украинцев в первый день российской спецоперации
25.02.2022
Сбербанк, попавший под санкции США, продолжает работать в обычном режиме
24.02.2022
РЖД запустили дополнительные поезда из городов юга России
В Челябинске прошли общественные слушания по метротраму: живого общения не получилось
10.09.2021
Челябинская область возьмет бюджетный кредит на развитие транспортной инфраструктуры
08.07.2021
Метротрамом в Челябинске займется прославившееся ХП «Конгресс-холл»
01.07.2021
Губернатор пообщался с челябинкой, дозвонившейся Владимиру Путину
30.06.2021
В Челябинск прибыли специалисты из Москвы по проекту метротрамвая, скоро начнется проектирование
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022