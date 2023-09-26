В Челябинске пройдет традиционный Южно-Уральский профилактический форум

В Челябинске завтра, 27 сентября, пройдет XVI Южно-Уральский профилактический форум.

По традиции, мероприятие, которое состоится в рамках межрегиональной специализированной выставки «Современное здравоохранение Южного Урала», станет площадкой для межведомственного взаимодействия и объединит представителей органов исполнительной власти, социально-ориентированных некоммерческих организаций, работников здравоохранения.

Как отмечают организаторы, в этом году форум будет представлен тремя секциями: профилактической, социальной и направлением «Волонтеры-медики».

Слушатели профилактического направления узнают об опыте внедрения корпоративных программ здоровьесбережения сотрудников на Южном Урале. Докладчики расскажут об основных аспектах работы, а также о взаимодействии медицинских организаций с предприятиями.

Отдельная секция форума будет посвящена обучению социальных работников поведению при возникновении жизнеугрожающих ситуаций у подопечных. Посетители узнают о признаках инфаркта и инсульта, об оказании первой помощи, о правилах вызова скорой. Также в рамках форума соберутся представители движения «Волонтеры медики». Ребята обсудят перспективы развития добровольчества, узнают о проектной деятельности.

«Профилактический форум – это масштабное событие, имеющее большое значение для здравоохранения Челябинской области. Он призван обобщить опыт работы специалистов профилактической медицины и обсудить современные средства и методы работы, существующие проблемы и предоставить площадки для проведения профессиональных дискуссий врачей, представителей некоммерческого сектора и работодателей», - отметила главный специалист по профилактической медицине регионального минздрава Ольга Агеева.

Помимо этого, в рамках выставки будет работать интерактивная площадка «Территория здоровья». Гости акции смогут измерить давление, проверить уровень глюкозы в крови (желательно натощак) и насыщение крови кислородом, провести биоимпедансный анализ тела, измерить рост и вес, пройти обследование на аппарате здоровья.

Как сообщает пресс-служба Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, также можно будет проконсультироваться с врачом-дерматологом и поставить прививку от гриппа. Специалисты отмечают, что для посетителей будет работать зона ЛФК. Время работы площадки «Территория здоровья»: 27 и 28 сентября с 10:00 до 16:00 (улица Труда, 183, ТРК «ГагаринПарк»).