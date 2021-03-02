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Коммунальщики, оказывается, не обязаны

В Челябинске решение о вывозе снежных куч из дворов должны принимать жильцы

Если в вашем дворе вырос огромный сугроб высокой плотности и коммунальщики его не убирают, почему бы не использовать такое «великолепие» для зимних забав?!

Вероятно, именно так подумали юные жители двора дома №51 по улице Пермской в Челябинске (Центральный район), прорыв - спустя несколько дней после появления на придомовой территории внушительного снежного вала – в сугробе тоннели.

Жильцы 51-го дома, пережидавшие суровые морозы и бушевавшие на прошлой неделе метели в уюте теплых квартир и после погодной вакханалии осмелившиеся-таки выйти на улицу, опешили: их дом и контейнерную площадку разделил гигантский сугроб (точнее сказать, снежный забор), взобраться на который не представлялось возможным.

Брать преграду штурмом – значит зря терять время, поэтому местные жители протоптали – как смогли – узенькую тропинку по детской площадке, примыкающей к снежной куче. Что интересно, тропинка выводила их прямо на автомобильную парковку – людям приходилось лавировать, маневрировать, протискиваться боком, втягивать животы, чтобы не задеть чей-либо автомобиль. Так как парковка располагается чуть ниже уровня детской площадки, какой-нибудь не очень ловкий пешеход запросто мог, поскользнувшись, накрыть собой чей-то капот или бампер.

К радости жителей, снежное ограждение в результате все-таки укоротили, открыв проход вперед. Дети – единственные, кто радовался такой могучей куче (ребята исползали ее вдоль и поперек) – не растерялись и использовали для игр и остатки (которые, как известно, сладки) сугроба: как уже было сказано выше – прорыли в нем тоннели.

К слову, дворы в районе областного суда, включая и территорию 51-го дома на Пермской, завалены снегом. Кучи везде. На детской площадке, на газонах, вдоль пешеходных дорожек. И такое, увы, в Челябинске практически повсеместно. Просто город холмов какой-то.

Кто же должен вывозить все это великолепие? Оказалось, не управляющая компания. Так, в городской администрации агентству «Урал-пресс-информ» ответили следующее: оказывается, коммунальщики, обязанные выполнять работы по очистке придомовой территории от наледи, льда и снега, имеют право (что они и делают) сдвигать убираемый снег с тротуаров в прилотковую зону проезжей части, во дворах – к местам складирования.

«Что же понимается под местом складирования?», - спросит читатель.

«Снег, собираемый во дворах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений. Вместе с тем, нормативными актами предусмотрена только уборка придомовой территории от снега. Вывоз снега с придомовой территории действующим законодательством не регламентирован. Данная услуга является дополнительной», - ответят читателю чиновники (такой ответ был дан агентству «Урал-пресс-информ» на официальный запрос).

Соответственно, и оказана будет эта дополнительная услуга за дополнительную плату. Источник финансирования данного вида работ предстоит определять самим жильцам, равно как и периодичность вывоза снега с придомовой территории. Эти вопросы собственники помещений в многоквартирном доме могут решить на общем собрании и заказать в управляющей компании машину для вывоза снега. Деньги на оплату специально собирать не надо, ведь у каждого дома есть свой счет и, если денег на нем хватает, этот заказ УК выполнит.

В противном случае жить челябинским дворам под снежными завалами до наступления тепла – ждать таянья. Судя по количеству снега, весной в столице Южного Урала будет очень мокро. Надо готовить резиновые сапоги.