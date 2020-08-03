В Челябинске роддом закрыли из-за коронавируса

В Челябинске у двух рожениц, которые находились в роддоме №6 Челябинска, обнаружен COVID-19. Медицинское учреждение закрыли. Госпитализация приостановлена.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска.

«У двух женщин тест на COVID-19 оказался положительным. Между собой они никак не контактировали. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора проводятся все необходимые санитарные мероприятия», - рассказали в мэрии.

На время проведения санитарных мероприятий роддом закрыт. Госпитализация приостановлена. Пациентки переведены в другие роддома. Роженицы, у которых обнаружена коронавирусная инфекция, выписаны и находятся под присмотром медиков.

Напомним, в Челябинской области до девятого августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.