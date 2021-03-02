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В Челябинске родилась «Школа родительского успеха»

В Челябинске открылась «Школа родительского успеха» - комплексный курс гуманной педагогики для детей и родителей. Первое занятие Школы состоится в апреле в детском семейном центре «Живое пространство».

Проект родился в коллективе Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр гуманной педагогики»l и детского семейного центра «Живое пространство» при финансовой поддержке Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала, при информационном содействии агентства «Урал-пресс-информ».

«Мы впервые подали заявку на губернаторский грант и выиграли его, - улыбается руководитель челябинского отделения «Центра Гуманной Педагогики» Маргарита Авдеева. - Это позволяет нам бесплатно для челябинских родителей и учителей организовать ряд встреч с выдающимися педагогами. Мой лозунг по жизни - мудрые мысли Льва Николаевича Толстого о том, что истинное воспитание ребёнка - в воспитании самого себя. Понимая себя, наполняя себя какими-то качествами, мы можем дать что-то ребёнку. Если в нас этого нет, то чем мы можем поделиться?»

В «Школе родительского успеха» взрослые и займутся наполнением самих себя, откроют пути к выстраиванию фундамента доверия и согласия между собой и детьми.

Курс состоит из лекционных и практических занятий. В месяц - две встречи. Первая - с приглашённым спикером и вторая - встреча клуба с обсуждением темы прошедшего семинара. Как показывает опыт, есть необходимость закреплять материал, возникают дополнительные вопросы, приходят озарения.

Организаторы, сами являясь родителями, а в ряде случаев и многодетными родителями, продумали программу и для детей. Пока родители будут на семинаре, дети с пользой проведут время в компании опытных учителей и воспитателей.

Встречи будут «живые» - в том смысле, что это будут прямые эфиры со спикерами, но при этом дистанционные - через интернет-платформу.

Правда, будет и радостное исключение - «живая» встреча с Дмитрием Дмитриевым из Екатеринбурга. С неё в апреле и стартует «Школа родительского успеха».

Дмитрий Дмитриев - отец троих детей, ученик и помощник руководителя Международного Центра Гуманной Педагогики

Шалвы Амонашвили, руководитель Детской программы на Международных курсах по гуманной педагогике в Бушети (Грузия) в усадьбе семьи Амонашвили, руководитель Художественной студии "Пилигримы", руководитель спортивно-туристического Клуба "Сердце героя", член Координационного совета Международного центра гуманной педагогики, Рыцарь гуманной педагогики.

Также челябинских родителей ждут онлайн-занятия с Мариной Шишовой (Москва), Мариной Баранюк (Рига) и Алексеем Бабаянцем (Краснодар).