24.08.2022
На почте теперь можно купить полис страхования от несчастных случаев
24.08.2022
В Челябинске скоро закончится большая реконструкция НХТ
24.08.2022
В челябинском минсельхозе отметили победителей XIII Всероссийских летних сельских игр
24.08.2022
Команда ГРЦ Макеева показала сплоченность и отличный результат на «Гонке героев»
24.08.2022
Женская сборная Челябинской области по водному поло попала в плей-офф Спартакиады
24.08.2022
Справедливоросс из Челябинска помогает добровольцам Ясиноватой на регулярной основе
В Челябинске скоро закончится большая реконструкция НХТ
02.11.2021
В ноябре в Челябинском НХТ – «Метель»
09.10.2021
Новый Художественный театр Челябинска тепло приняли в Армении
03.09.2021
Предъюбилейный сезон Челябинского НХТ обещает быть жарким
17.05.2019
В чеховском фестивале примет участие театр из Челябинска
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022