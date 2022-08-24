В Челябинске скоро закончится большая реконструкция НХТ

Большая реконструкция Нового художественного театра в Челябинске близится к завершению.

В октябре текущего года очередной театральный сезон начнется в привычном для зрителей здании на Ленина, 19, порадовали горожан в пресс-службе мэрии.

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Капитально отремонтированы здесь все помещения НХТ - от фойе до зрительного зала, заменены кровля и система вентиляции.

Кроме того, в театре появились новая аппаратная, вторая гримерная (раньше мужчины и женщины ютились в одной), было закуплено различное оборудование.