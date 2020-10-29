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В Челябинске снег с дорог теперь вывозят на специально оборудованный снежный полигон

Общество
Сегодня, 12:56
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске кардинально изменен подход к уборке снега в зимний период. Его начали вывозить на  первую в истории города специально оборудованную снегосвалку.

В этом году задача подрядчиков не использовать в Челябинске реагенты, как это делалось в предыдущие годы, а чистить дороги механическим способом. Соответственно, количество снежно-ледяных масс, вывозимых на полигон, существенно увеличилось.

«По поручению Натальи Котовой администрацией Челябинска в этом году впервые был заключен дополнительный контракт на организацию снегосвалки и последующую ее рекультивацию», - сообщил начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов.

Новая снегосвалка располагается в промзоне по улице Героев Танкограда. Это возле бывшей городской свалки.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», челябинские эксперты ОНФ добились закрытия нелегальных снегосвалок на Бродокалмакском тракте и улице Радонежской. Туда подрядчики свозили тонны грязного снега с челябинских дорог.

При отсутствии гидроизоляции дна площадок для складирования снега образовавшаяся талая вода попадала в почву, что вызывало ее порчу. Кубометры талой воды каждую весну загрязняли Первое озеро. А на площадке на улице Радонежской сформировавшийся ледник не таял даже в летние дни.

Проблема нелегальных снегосвалок сдвинулась с мертвой точки после обращения экспертов ОНФ в прокуратуру. Надзорное ведомство поддержало позицию общественников и обратилось в суд с иском к администрации Челябинска. Результатом стало решение мэрии прекратить нелегальную деятельность снегосвалок и открыть новые специализированные снежные полигоны на улице Героев Танкограда и автодороге Северный луч.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
уборка снега
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