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ОНФ требует рекультивации земель, которые челябинскими чиновниками использовались для снегосвалок

Общество
Сегодня, 10:15
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Челябинские эксперты ОНФ добились закрытия нелегальных снегосвалок на Бродокалмакском тракте и улице Радонежской, а сейчас требуют произвести рекультивацию этих площадок. Написаны новые заявления в прокуратуру и администрацию Челябинска.

Проблема нелегальных снегосвалок на Бродокалмакском тракте и улице Радонежской, куда свозили тонны грязного снега с челябинских дорог, сдвинулась с мертвой точки после обращения экспертов ОНФ в прокуратуру. Надзорное ведомство поддержало позицию общественников и обратилось в суд с иском к администрации Челябинска. Результатом стало решение мэрии прекратить нелегальную деятельность и открыть новые специализированные снежные полигоны на улице Героев Танкограда и автодороге Северный луч.

Однако накопленные проблемы на участках на Бродокалмакском тракте и улице Радонежской необходимо решать, подчеркивают общественники.

«Снежные массы, размещаемые на Бродокалмакском тракте и Радонежской несколько лет, как правило, содержали в своем составе твердые отходы различного происхождения и вредные химические вещества от обработки улиц противогололедными реагентами и в результате работы автотранспорта и спецтехники. При отсутствии гидроизоляции дна площадок для складирования снега образовавшаяся талая вода неизменно попадает в почву, что вызывает порчу почв, а также опасность загрязнения грунтовых вод. Кубометры талой воды каждую весну загрязняли Первое озеро, на участке в несколько гектаров уже погибают деревья. А на площадке на улице Радонежской сформировавшийся ледник не таял даже в летние дни», – рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Сейчас эти площадки затоплены, завалены грязным снегом и мусором. Поскольку контроль за нелегальными снежными полигонами не велся, неизвестные стали свозить сюда строительные и бытовые отходы. Есть риск, что незаконная деятельность продолжится, если мэрия не предпримет мер по рекультивации и ограничении свободного доступа на территории.  

Также экспертов ОНФ интересуют меры, которые чиновники предпримут для того, чтобы новые площадки для складирования снега соответствовали требованиям экологического законодательства.

Напомним, в сентябре активисты Общероссийского Народного фронта снова сообщили о плохом  состоянии территории несанкционированной снегосвалки на Бродокалмакском тракте и бездействии городских властей. Но, несмотря на то, что им удалось добиться от прокуратуры предписания в адрес челябинской администрации о ликвидации объекта, чиновники так ничего и не сделали.

Позже прокуратура Челябинска подтвердила доводы Общероссийского народного фронта об удручающем состоянии территории несанкционированной снегосвалки на Бродокалмакском тракте и бездействии городских властей. Надзорным органом направлено исковое заявление в Советский районный суд.

 

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