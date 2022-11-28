В Челябинске снова увеличилось количество краж канализационных люков

В Челябинске снова активизировались охотники за металлом: стали пропадать канализационные люки.

Об этом сегодня, 28 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Увеличилось количества краж люков. Мы реагируем на эти ситуации и принимаем меры по их восстановлению», - отметил Астахов.

Кстати, еще в сентябре прошлого года глава Челябинска Наталья Котова поднимала вопрос о том, что пункты приема металлолома активно скупают канализационные люки, которые злоумышленники воруют с улиц областного центра. Тогда Наталья Котова обратилась к главному полицейскому города с просьбой отработать ряд мероприятий по предотвращению краж люков и сдачи их в металлолом.

Напомним, проверки пунктов приема металла проводятся по поручению начальника регионального полицейского главка Михаила Скокова. Он отметил, что в Челябинской области регистрируется большое количество случаев сбыта краденых металлических предметов и изделий в незаконно работающие пункты приема металла. Недобросовестные предприниматели организуют нелегальные точки, руководствуясь принципом «спрос рождает предложение». При этом законность происхождения сдаваемого металла их совершенно не интересует.

За нелегальный оборот черного и цветного лома предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Санкции для физических лиц составляют от полутора до восьми тысяч рублей, для должностных - от трех до десяти тысяч рублей, для юридических - от 30 тысяч до 200 тысяч рублей.