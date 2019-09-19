В Челябинске состоится благотворительный показ авторских короткометражек

В Челябинске 28-го сентября состоится первый благотворительный показ авторских короткометражных фильмов, снятых с 2015-го по 2018-й год южноуральскими режиссерами-энтузиастами в рамках работы мастерской «Твори кино».

Все собранные на показе средства пойдут на поддержку талантливых детей, которые не имеют материальной возможности развивать свое творчество.

Гости события увидят лучшие работы начинающих и практикующих режиссеров за четыре сезона работы киномастерской, многие из которых стали победителями международных фестивалей - таких, как «ЗА!».

В этот день будет организована интерактивная сессия, на которой гости смогут задать вопросы режиссерам. Также перед показом пройдет благотворительная ярмарка, где можно будет приобрести или выиграть тематические подарки и призы.

«Наш благотворительный вечер-показ - это повод собраться всем неравнодушным к кинематографу, пообщаться, поделиться опытоми вместе с этим сделать одно хорошее дело - стать благотворителем и пожертвовать на развитие талантов детей, которым нужна помощь», - рассказала руководитель киномастерской «Твори кино» Анастасия Спицына.

Показ состоится 28-го сентября в 18 часов в концертном зале имени Смирнова Челябинского государственного института культуры (Орджоникидзе, 36-А, первый корпус). К участию в событии приглашают жителей Челябинска и гостей города, представителей бизнеса, социально-ориентированных некоммерческих организаций и поклонников отечественного кинематографа.

Организаторами выступили мастерская по созданию короткометражных фильмов «Твори кино» совместно с благотворительным фондом «Поможем таланту» имени Ильи Севостьянова при поддержке Челябинского государственного института культуры.