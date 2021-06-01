В Челябинске состоится первый городской фестиваль ретротехники «Машина времени»

В Челябинске 13-го июня состоится первый в истории города фестиваль ретротехники «Машина времени».

Праздник организуют МБУК «Центр историко-культурного наследия Челябинска» и клуб военно-исторической реконструкции «Дивизион».

Как сообщает городское управление культуры, фестиваль откроет автопробег по проспекту Ленина, который стартует в десять утра от проходной ЧТЗ.

В полдень на Театральной площади начнет работу выставка, на которой будет представлено свыше ста автомобилей, мотоциклов, велосипедов и другой колесной техники.

Среди раритетных автомобилей гости праздника увидят образцы, выпущенные в 20-х и 30-х годах прошлого столетия, в том числе Chevrolet Model 6AC Pickup 1927 года выпуска, La Likorne 1932 года и ГАЗ М-1 и Opel Super 6 1937 года выпуска.

На сцене фестиваля выступят творческие коллективы.