В Челябинске состоится первый в регионе велопарад

В Челябинске четвертого сентября состоится первый областной велопарад, целями которого являются популяризация экологичного транспорта, развитие инфраструктуры для любителей велосипедов и массового спорта.

Участие в событии могут принять южноуралцьы всех возрастов и уровней подготовки: это не соревнование, а праздничное мероприятие, подчеркивают организаторы. Участие бесплатное для всех желающих - по предварительной регистрации. Все зарегистрировавшиеся и получившие браслет смогут принять участие в розыгрыше велосипедов и других полезных подарков. Подать заявку можно по ссылке.

Сбор участников велопарада - в девять утра в сквере Тополиной аллеи. Любителей покрутить педали ждет путь по улице Академика Королева, с разворотами на улице 250 лет Челябинску и Университетской Набережной. Маршрут заранее согласован с полицией, его протяженность - шесть километров. Один круг составляет два километра, участник может проехать любое количество кругов: от одного до трех.

Отметим, велопарад состоится при поддержке благотворительного фонда «Сердце Урала» и станет самым крупным спортивно-массовым событием Челябинской области, с награждением участников и участниц в следующих номинациях: «ВелоЛеди», «ВелоЗвезда», «ВелоДетки», «ВелоПредприятие», «ВелоМэн».

Программа мероприятия:

09.00 -10.00 - регистрация участников и выдача браслетов;

10.30 -11.30 - официальное открытие, общая разминка;

11.30 -12.30 – велопарад;

12.30 -14.00 - розыгрыш велосипедов, награждение победителей, развлекательная программа.

По вопросам участия можно звонить по телефонам: 8 (905) 834 4902, 8 (909) 092-0505.