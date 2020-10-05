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«И с каждой осенью мы расцветаем вновь…»

В Челябинске состоялся фестиваль-конкурс резчиков по дереву

Фото: 
Ольга Сарычева
Общество
Сегодня, 15:05
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Автор: 
Ольга Сарычева

Городской сад имени Пушкина в Челябинске украсят деревянные арт-объекты, созданные руками участников фестиваля-конкурса» Уральский характер», проходившего с первого по четвертое октября.

Участвовало в конкурсе девять команд. Резчики по дереву собрались из разных городов России: из Челябинской области, Ижевска, Перми, Уфы, Москвы и Московской области. Из огромных бревен они  вырезали арт-объекты на заданную тематику.

В качестве темы организаторы выбрали фразу Александра Пушкина «И с каждой осенью я расцветаю вновь…» и мастера создавали арт-объекты по сюжетам «золотого века» русской литературы (XIX век). Среди работ были: «Чудище лесное», «Золотая рыбка», «Мцыри» и другие.

Члены жюри, вынося свой вердикт, обращали внимание на качество выполненной работы, на композицию, мастерство, законченность образа. «Скульптор должен быть немного парикмахером, чтобы причесать как следует, и модельером, чтобы посадить одежду», -  пояснил свое видение  корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» один из участников Александр Смоленцов из села Богородское, Московской области.

Одна из основных идей этого конкурса – не только соревнование ради состязательности, но и обмен опытом, новые знакомства – все то, что поможет развивать свое ремесло, поднимать профессиональный уровень. 

«Самое главное не только поучаствовать, но и посмотреть, как это делают другие конкурсанты, ведь мастера высокого класса собрались со всей России. Глядя на их сказочные работы, видя вживую, как идея воплощается в материале, есть чему восхищаться», - поделился своими впечатлениями участник из Челябинска Антон Яковлев.

Один из организаторов конкурса Денис Маханов рассказал, как ему пришла идея проведения данного конкурса: «После выпуска из художественного училища я сам поучаствовал в подобном конкурсе и это дало мне большой прилив сил, энергии, вдохновения и появилась идея у себя в городе тоже провести такой конкурс. Какое-то время не получалось, но вот спустя пять лет мы выиграли молодёжный грант на проведение конкурса и дело пошло. В этом году в региональном форуме «Утро-2020» победила наш второй организатор Валентина Городничева, а в предыдущие года выигрывал я».

В этом году партнером фестиваля выступило Агентство международного сотрудничества Челябинской области. Его сотрудница Ольга Сукинова рассказала, что в 2018-м году фестиваль состоялся в парке «Молодежный» Златоуста, на одной площадке с Бушуевским фестивалем. В 2019-м, так же, как и сейчас, - в городском саду имени Пушкина в Челябинске.

Победителями конкурса с работой «Мцыри» стали Лев Брюханов из Ижевска и Мария Соловатова из села Богородское Московской области. Второе место заняли Алексей Васюков и Наталья Белобородова из Перми с работой «Демон». Третье место  у  Антона Яковлева и Павла Пахорукова из Челябинска с работой «Муза осени».

Все созданные участниками скульптуры останутся в горсаду и будут радовать местных жителей своей красотой.

 

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Автор: 
Ольга Сарычева
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