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21.05.2022

В Миассе один пациент проглотил золотые украшения другого
школа
Игорь Воловой
Челябинск
Павел Рыжий
Светлана Портье
Общество
22.05.2022 14:50

В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании

В Челябинске в минувшую пятницу состоялся городской круглый стол на тему школьного питания. Дискуссия с участием родителей, представителей мэрии и организатора питания развернулась на площадке Образовательного центра № 5.Инициатором обсуждения выступил АО «Уральский комбинат питания».  Итогом встречи стало принятие резолюции, в которой были сформулированы предложения по усовершенствованиюсистемы школьного питания.

Спикерами мероприятия выступили заместитель главы города по социальным вопросам Сергей Авдеев, председатель Комитета по делам образования Светлана Портье, директор АО «Уральский комбинат питания» Игорь Воловой,директор Образовательного центра № 5 Евгений Марченко и главный врач детской городской больницы № 8 г. Челябинска, координатор проекта «Здоровое будущее» Павел Рыжий. В числе приглашённых участников также были начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Вероника Макарова и её заместитель Елена Мурашова. В формате видеосвязи выступил председатель правления российской Ассоциации социального питания Андрей Плышевский.

Школьное питание: каким оно должно быть?

Дискуссия началась с обсуждения вопроса о том, каким должно быть школьное питание. По словам главврача больницы № 8 Павла Рыжего,дети,прежде всего, должны получать сбалансированное питание. Идеальный завтрак – это каши, в списке самых полезных – перловая, пшённая и ячневая. А если это обед, то он должен включать в себя овощи и быть максимально насыщенным белками, углеводами и жирами. Во-вторых, дети должны хотеть питаться в школе, поэтому внешнему виду блюдтоже должно уделяться внимание, подчеркнул врач.Кстати, уководитель медучреждения предостерёг родителейот навязывания детям своих «новомодных» предпочтений в еде, даже если эти предпочтения правильные. Заставлять ребёнка пить «зелёные» смузи не нужно, убеждён Павел Рыжий.По его мнению, прививать полезные привычки надо в форме игры или договора: съешь брокколи – тогда сможешь купить себе чипсы.

В свою очередь председатель правления российской Ассоциации социального питания Андрей Плышевский напомнил, чтошкольное питание  - это массовое производство, которое решает иные задачи, отличные о тех, что ставят перед собой рестораны.  По его словам, блюда в школьном меню должны соответствовать всем требованиям СанПина и быть «съедобными».

«У нас питание в школе требует соблюдения санитарных правил и законов. Основной закон  - не навреди. Школьное питание должно быть безопасным и максимально полезным. Слова «вкусно/невкусно», «нравится/не нравиться» отражают субъективные предпочтения людей. А вот параметр, который легко посчитать, это «съедаемость» - сколько было заложено и сколько на выходе получилось отходов. То есть питание в школьных столовых должно быть съедобным», - поделился мнением руководитель Ассоциации социального питания Андрей Плышевский.

Председатель Комитета по делам образования Светлана Портье согласилась с тем, чточасто дети называют невкусной еду, которая просто непривычна для них: «невкусно», потому что я это не ем. Поэтому перед родителями, школой и комбинатом стоит задача научить детей правильно питаться.

«Я за то, чтобы подача была красивой, но, прежде всего, мы должны прививать навык здорового качественного питания», - заключила представитель мэрии.

Как сделать кашу, которую ребёнок не видит за домашним столом, привычной для него, а нелюбимую рыбу  -  съедобной, порассуждали родители и представители Роспотребнадзора. Одно из предложений – менять способ приготовления: например, печень подавать не в виде гуляша, а в виде оладий, рыбную котлету заменить на тушеную рыбу, или наоборот. Большое значение имеет и заинтересованность классных руководителей: там, где учителя разговаривают с детьми, просят их попробовать блюдо, процент «съедаемости» гораздо выше.

Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Вероника Макарова подчеркнула, что такая возможность корректировки меню есть, но решение об этом должно приниматься коллегиально, при этом «обновлённые» блюда должны соответствовать всемнормативамСанПина.

«Нам важно не просто выдать норму продуктов, а накормить детей», - заключила представитель надзорного органа.

Новаторский подход: опыт и перспективы

Другой аспект школьного питания рассмотрел директор Образовательного центра № 5 Евгений Марченко. Для учебного заведения, в котором обучается свыше 3000 человек, организация питания напрямую зависит от решения логистических задач. Для того, чтобы накормить такое количество детей за восемь перемен, в школе введено  ступенчатое расписание звонков и максимально оптимизирована оплата питания (безналичный расчёт через единый ключ-карту, который одновременно является и пропуском на территорию школы, и платёжным средством).

Питается в столовой 91 процент учащихся образовательного центра. Достигнуть этого удалось с помощьюнескольких мер.

Во-первых, это популяризация школьного питания. В школе можно увидеть имиджевые видеоролики, которые рассказывают о том, как готовятся блюда и как работают сотрудники столовой.

Во-вторых, это открытость и прозрачность работы пищеблока. В помещении ведётся видеонаблюдение, поэтому любой родитель может посмотреть, был его ребёнок сегодня в столовой или нет, что было на раздаче и что он себе взял.

В-третьих,  детям дали возможность самим участвовать в решении вопроса об организации питания. В рамках проектной деятельности старшеклассникампредложили подготовить свой вариант меню с учётом всех требования Роспотребнадзора. Свои идеи ребята должны научно обосновать.

По словам директора Евгения Марченко, предложенные детьми решения удивляют своейкреативностью: один из девятиклассников адаптирует к пищеблоку систему «умного дома», другой ребёнок, увлекающийся правильным питанием, разрабатывает технологические карты совершенно новых блюд.

В следующем году в Образовательном центре № 5 планируют ввести в столовой дежурство. Привлекать детей к полезной деятельности намерены с согласия родителей и только к тем видам работ, которые не требуют специальной подготовки и наличия санкнижек.

«Ребёнок, который считает, что его должны обслужить и накормить тем, что он хочет,  не научится уважать этот процесс. Но если он помогает  накрыть столы, организовать потоки детей, он видит, как работают повара и начинает ценить их труд», - уверен руководитель школы.

Председатель Комитета по делам образования Светлана Портье кинициативе отнеслась осторожно, отметив, что «вопрос спорный и требует тщательной проработки».

Вопрос – ответ

Во второй части «круглого стола»  от обсуждения общих вопросов перешли к частным. Можно ли организовать отдельное питание для детей с целиакией? Почему в некоторых школах во второй половине дня детей кормят кашей? Уместны ли в буфетах сухарики и жевательные конфеты? Нужно ли привлекать детей к дежурству в столовых?  Это не полный список вопросов,на которые родителей получили исчерпывающие ответы.

 Нерешённым пока остаётся вопрос о несоответствии меню и времени приёма пищи. С такой проблемой столкнулись в школах № 90 и № 14, где начальные классы, обучающиеся во вторую смену, получают на обедкашу или омлет. «Еда вкусная, но она не всегда уместна», - пожаловалась одна из родительниц.

 Как пояснил директор АО «Уральский комбинат питания» Игорь Воловой, бесплатное горячее питание не является «обедом», который предусматривает  первое, второе и третье блюдо. В нормативно-правовых актах питание для начальных классов прописано как «одноразовый приём пищи» и выделяется на него 64 рубля на ребёнка. Чтобы изменить формулировку, а соответственно,  меню и объём финансирования, требуется законодательная инициатива.

Игорь Воловой подчеркнул, что в этих двух школах нет условий для организации пищеблока и линии свободной раздачи, именно поэтому еду привозят в готовом виде. Комбинат делает всё возможное, чтобы в данной ситуации улучшить качество питания – в частности, недавно были закуплены новые современные термосы, отметил руководитель предприятия.

Инициативы

По итогам «круглого стола» были выработаны предложения, которые в перспективе должны сделать школьное питание более качественным, а работу пищеблоков более эффективной. Предлагается возродить опыт дежурства в столовых, усилить информационную пропаганду правильного питания среди школьников и их родителей, предоставить родителям возможность дегустировать школьные обеды, а также проводить для нихна базе пищеблоковмероприятия по основам здорового питания.

Работа АО «Уральского комбината питания» получила высокую оценку председателя правления российской Ассоциации социального питания Андрея Плышевского,а также председателя постоянной комиссии по социальной политике городской Думы г. Челябинска ГалиныКиреевой.

«Сегодня наши специалисты показали, какая огромная работа проделана в Челябинске для того, чтобы наши дети получили очень сбалансированное, очень правильное питание. В организации применяются передовые технологии производства питания, налажено сотрудничество с образовательной системой, работает система постоянного контроля. Это огромный профессионализм. Я предлагаю довериться профессионалам, поддержать их, создать все условия для того, чтобы это направление развивалось грамотно», - призвала родительское сообщество и своих коллег депутат гордумы.

В заключении директор комбината Игорь Воловой ещё раз напомнил, что качество питания детей во многом зависит от того, налажен ли диалог между предприятием, администрациями школ и родителями.  Именно поэтому «Уральский комбинат питания» выступил с инициативой организовать серию круглых столов, которые прошли накануне в каждом районе города. Свои замечания и предложения родители всегда могут оставить на сайте школы, комбината, либо озвучить по телефону 8(3512)14 44 43.

Справочно: АО «Уральский комбинат питания» является акционерным обществом, 100 процентов акций которого принадлежит администрации г. Челябинска. Предприятие обслуживает 124 организации на базе 162 пищеблоков.Комбинат располагает собственным автопарком и складскими помещениями, которые позволяют иметь трёхмесячный запас продуктов. Налажено собственное производство хлебо-булочных изделий. Имеются отдельные мясной и овощной цеха. С 2018-2021 г. предприятие провело капитальный ремонт 39 пищеблоков с заменой коммуникаций и установкой оборудования, косметический ремонт всех пищеблоков проводится ежегодно.

Автор: Татьяна Правдина
школа
Игорь Воловой
Челябинск
Павел Рыжий
Светлана Портье
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В Челябинской области расширен перечень случаев заключения госконтракта в упрощенном порядке

20.05.2022 16:25

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

20.05.2022 16:07

Нейрохирурги ЧОКБ получили чудо-помощника в проведении операций

20.05.2022 15:21

В Челябинске в самом разгаре благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы

20.05.2022 15:19

На озере Мыркай утонул мужчина

20.05.2022 14:46

Курчатовцев приглашают выбрать в родном районе объект благоустройства 2023 года

20.05.2022 14:22

В Челябинске закрыли переезд от Енисейской в сторону ОПМС-2

20.05.2022 13:41

Челябинцев приглашают окунуться в удивительный мир джаза

20.05.2022 13:28

В Челябинске водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку

20.05.2022 13:21

Челябинцев ждут «Любовные песни» и «Вальпургиева ночь» от соседей

20.05.2022 13:12

Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая

20.05.2022 12:45

По требованию прокуратуры в Каслях прикрыт нелегальный дом для престарелых

20.05.2022 12:40

Команда ММК завоевала «бронзу» всероссийского фестиваля ГТО

20.05.2022 12:38

Волонтер из Франции задает Макрону неудобные вопросы

20.05.2022 12:07

Южноуральцы занимают в банках на покупку жилья в среднем 2,2 миллиона

20.05.2022 12:05

Текслер и Решетников обсудили вопросы реализации антикризисных мер

20.05.2022 11:48

Челябинские пожарные приняли участие в международной акции «Сад памяти»

20.05.2022 11:47

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 25 мая

20.05.2022 11:46

За сутки заболело ковидом и выздоровело по 122 южноуральца, умерло трое

20.05.2022 11:45

Челябинцы благодарят земляков за бабушку со знаменем Победы

20.05.2022 11:25

Прокуратура настаивает на уголовном деле: в челябинском аэропорту выявлены нарушения в работе общепита

20.05.2022 11:24

На смену Пионерии придёт «Большая перемена»

20.05.2022 11:17

Доля электронных продаж достигла более 66 % с начала 2022 года

20.05.2022 11:00

Простые, но эффективные упражнения для рук

20.05.2022 11:00

В Златоусте осуждены машинисты тепловозов, похищавшие дизельное топливо

20.05.2022 10:59

Юниорская команда «Уралочки» стала серебряным призером первенства России

20.05.2022 10:57

Скотт Риттер рассказал, какой подарок сделал Байден Путину

20.05.2022 10:29

Рогозин рассказал о разрушительной силе «Сармат»

20.05.2022 10:12

Текслер внес в ЗСО законопроекты, направленные на поддержку бизнеса

20.05.2022 09:56

Таинственный долгожитель: пять фактов о водяном тигре Таганая

20.05.2022 09:47

В Челябинске изменилось расписание автобуса №25с

19.05.2022 20:12

«Почему нет свежих овощей и как питаться в школе детям-аллергикам?»: челябинцы обсудили школьные столовые

19.05.2022 17:41

Анонсы событий и мероприятий на 20 мая

19.05.2022 17:36

В Карабаше открыли виртуальный концертный зал

19.05.2022 17:30

В пятницу в Челябинской области – местами дожди

19.05.2022 17:29

В Челябинске спасли пациента со свищом между пищеводом и бронхом

19.05.2022 17:05

Челябинская «Сцена-2022»: 32 года и 15 спектаклей для детей

19.05.2022 17:02

Челябинка пожаловалась Котовой на недоступную для велосипедистов среду

19.05.2022 17:01

Почти четырех миллионов лишилась жительница Магнитогорска, поверив незнакомцу

19.05.2022 16:59

Иностранцам запретят пользоваться услугами суррогатного материнства в РФ

19.05.2022 16:45

В Бредах найден мертвым восьмилетний мальчик

19.05.2022 16:27

Мусоросортировочный комплекс и полигон в Магнитогорске готовы к работе

19.05.2022 16:26

В Челябинске в период реконструкции тепловых сетей перекроют движение на Доватора

19.05.2022 16:22

НАТОвский переворот, борьба добра со злом - основные тезисы финского «сепаратиста»

19.05.2022 16:03

LADA стала официальным автомобилем «Шелкового пути»

19.05.2022 15:52

Народный фронт отправил на Донбасс 63 вагона с гуманитаркой

19.05.2022 15:46

Расширенная сеть 4G билайн увеличила возможности клиентов

19.05.2022 15:15

В школах Челябинской области начались «Последние звонки»

19.05.2022 15:10

Вышел со спортплощадки через дверь – уперся в бордюр: парадоксы Челябинска

19.05.2022 15:08

Польские и американские корреспонденты притворяются российскими журналистами

19.05.2022 14:45

В Челябинске начинается сезон капитальных ремонтов сетей

19.05.2022 14:43

Школьникам Магнитогорска повара не докладывали порции. Возбуждены дела

19.05.2022 14:38

Челябинская «семерка» вернулась на Российскую

19.05.2022 14:13

«Белый журавлик» учится летать, или Как одна девочка поменяла порядок кастинга

19.05.2022 13:55

В Ленинском районе продолжается масштабное благоустройство

19.05.2022 13:47

ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 миллиардов рублей

19.05.2022 13:46

Минздрав Челябинской области возглавила Агата Ткачева

19.05.2022 13:14

Азовец Паламарчук доставлен в СИЗО Ростова

19.05.2022 13:00

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления

19.05.2022 12:42

В 2022 году в Челябинской области построят 13 детсадов и семь школ

19.05.2022 12:33

Челябинцам устроили «ловушку» возле института путей сообщения

19.05.2022 12:30

Экспедиция «Донбасс -3» отправилась из Челябинска в Ясиноватую

19.05.2022 12:28

В Магнитогорске назначен новый прокурор

19.05.2022 12:24

ММК презентует свои достижения на рынке трубной продукции участникам общероссийской конференции

19.05.2022 12:10

Экс-чиновника из Чесмы, который получил взятку ячменем, оставили на свободы

19.05.2022 11:50

В Челябинской области увеличат размер выплаты на приобретение газового оборудования

19.05.2022 11:48

Могут, когда захотят: беседка на Пермской обрела новую крышу и сменила место жительства

19.05.2022 11:31

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления

19.05.2022 11:28

КСП проанализировала цены на детскую стоматологию в Челябинске

19.05.2022 10:56

Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске

19.05.2022 10:48

Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта наркотиков

19.05.2022 10:47

Иван Засурский займется в США проблемами климата

19.05.2022 10:41

Замкомандира «Азова» сдался в плен российским военным

19.05.2022 10:35

На Митрофановском кладбище поставлен крест?

19.05.2022 10:32

Виктор Рашников: Первую очередь «Притяжения» сдадут в эксплуатацию этим летом

19.05.2022 10:29

Сложившаяся на Челябинском цинковом заводе трудовая династия победила в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»