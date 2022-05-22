В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании

В Челябинске в минувшую пятницу состоялся городской круглый стол на тему школьного питания. Дискуссия с участием родителей, представителей мэрии и организатора питания развернулась на площадке Образовательного центра № 5.Инициатором обсуждения выступил АО «Уральский комбинат питания». Итогом встречи стало принятие резолюции, в которой были сформулированы предложения по усовершенствованиюсистемы школьного питания.

Спикерами мероприятия выступили заместитель главы города по социальным вопросам Сергей Авдеев, председатель Комитета по делам образования Светлана Портье, директор АО «Уральский комбинат питания» Игорь Воловой,директор Образовательного центра № 5 Евгений Марченко и главный врач детской городской больницы № 8 г. Челябинска, координатор проекта «Здоровое будущее» Павел Рыжий. В числе приглашённых участников также были начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Вероника Макарова и её заместитель Елена Мурашова. В формате видеосвязи выступил председатель правления российской Ассоциации социального питания Андрей Плышевский.

Школьное питание: каким оно должно быть?

Дискуссия началась с обсуждения вопроса о том, каким должно быть школьное питание. По словам главврача больницы № 8 Павла Рыжего,дети,прежде всего, должны получать сбалансированное питание. Идеальный завтрак – это каши, в списке самых полезных – перловая, пшённая и ячневая. А если это обед, то он должен включать в себя овощи и быть максимально насыщенным белками, углеводами и жирами. Во-вторых, дети должны хотеть питаться в школе, поэтому внешнему виду блюдтоже должно уделяться внимание, подчеркнул врач.Кстати, уководитель медучреждения предостерёг родителейот навязывания детям своих «новомодных» предпочтений в еде, даже если эти предпочтения правильные. Заставлять ребёнка пить «зелёные» смузи не нужно, убеждён Павел Рыжий.По его мнению, прививать полезные привычки надо в форме игры или договора: съешь брокколи – тогда сможешь купить себе чипсы.

В свою очередь председатель правления российской Ассоциации социального питания Андрей Плышевский напомнил, чтошкольное питание - это массовое производство, которое решает иные задачи, отличные о тех, что ставят перед собой рестораны. По его словам, блюда в школьном меню должны соответствовать всем требованиям СанПина и быть «съедобными».

«У нас питание в школе требует соблюдения санитарных правил и законов. Основной закон - не навреди. Школьное питание должно быть безопасным и максимально полезным. Слова «вкусно/невкусно», «нравится/не нравиться» отражают субъективные предпочтения людей. А вот параметр, который легко посчитать, это «съедаемость» - сколько было заложено и сколько на выходе получилось отходов. То есть питание в школьных столовых должно быть съедобным», - поделился мнением руководитель Ассоциации социального питания Андрей Плышевский.

Председатель Комитета по делам образования Светлана Портье согласилась с тем, чточасто дети называют невкусной еду, которая просто непривычна для них: «невкусно», потому что я это не ем. Поэтому перед родителями, школой и комбинатом стоит задача научить детей правильно питаться.

«Я за то, чтобы подача была красивой, но, прежде всего, мы должны прививать навык здорового качественного питания», - заключила представитель мэрии.

Как сделать кашу, которую ребёнок не видит за домашним столом, привычной для него, а нелюбимую рыбу - съедобной, порассуждали родители и представители Роспотребнадзора. Одно из предложений – менять способ приготовления: например, печень подавать не в виде гуляша, а в виде оладий, рыбную котлету заменить на тушеную рыбу, или наоборот. Большое значение имеет и заинтересованность классных руководителей: там, где учителя разговаривают с детьми, просят их попробовать блюдо, процент «съедаемости» гораздо выше.

Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Вероника Макарова подчеркнула, что такая возможность корректировки меню есть, но решение об этом должно приниматься коллегиально, при этом «обновлённые» блюда должны соответствовать всемнормативамСанПина.

«Нам важно не просто выдать норму продуктов, а накормить детей», - заключила представитель надзорного органа.

Новаторский подход: опыт и перспективы

Другой аспект школьного питания рассмотрел директор Образовательного центра № 5 Евгений Марченко. Для учебного заведения, в котором обучается свыше 3000 человек, организация питания напрямую зависит от решения логистических задач. Для того, чтобы накормить такое количество детей за восемь перемен, в школе введено ступенчатое расписание звонков и максимально оптимизирована оплата питания (безналичный расчёт через единый ключ-карту, который одновременно является и пропуском на территорию школы, и платёжным средством).

Питается в столовой 91 процент учащихся образовательного центра. Достигнуть этого удалось с помощьюнескольких мер.

Во-первых, это популяризация школьного питания. В школе можно увидеть имиджевые видеоролики, которые рассказывают о том, как готовятся блюда и как работают сотрудники столовой.

Во-вторых, это открытость и прозрачность работы пищеблока. В помещении ведётся видеонаблюдение, поэтому любой родитель может посмотреть, был его ребёнок сегодня в столовой или нет, что было на раздаче и что он себе взял.

В-третьих, детям дали возможность самим участвовать в решении вопроса об организации питания. В рамках проектной деятельности старшеклассникампредложили подготовить свой вариант меню с учётом всех требования Роспотребнадзора. Свои идеи ребята должны научно обосновать.

По словам директора Евгения Марченко, предложенные детьми решения удивляют своейкреативностью: один из девятиклассников адаптирует к пищеблоку систему «умного дома», другой ребёнок, увлекающийся правильным питанием, разрабатывает технологические карты совершенно новых блюд.

В следующем году в Образовательном центре № 5 планируют ввести в столовой дежурство. Привлекать детей к полезной деятельности намерены с согласия родителей и только к тем видам работ, которые не требуют специальной подготовки и наличия санкнижек.

«Ребёнок, который считает, что его должны обслужить и накормить тем, что он хочет, не научится уважать этот процесс. Но если он помогает накрыть столы, организовать потоки детей, он видит, как работают повара и начинает ценить их труд», - уверен руководитель школы.

Председатель Комитета по делам образования Светлана Портье кинициативе отнеслась осторожно, отметив, что «вопрос спорный и требует тщательной проработки».

Вопрос – ответ

Во второй части «круглого стола» от обсуждения общих вопросов перешли к частным. Можно ли организовать отдельное питание для детей с целиакией? Почему в некоторых школах во второй половине дня детей кормят кашей? Уместны ли в буфетах сухарики и жевательные конфеты? Нужно ли привлекать детей к дежурству в столовых? Это не полный список вопросов,на которые родителей получили исчерпывающие ответы.

Нерешённым пока остаётся вопрос о несоответствии меню и времени приёма пищи. С такой проблемой столкнулись в школах № 90 и № 14, где начальные классы, обучающиеся во вторую смену, получают на обедкашу или омлет. «Еда вкусная, но она не всегда уместна», - пожаловалась одна из родительниц.

Как пояснил директор АО «Уральский комбинат питания» Игорь Воловой, бесплатное горячее питание не является «обедом», который предусматривает первое, второе и третье блюдо. В нормативно-правовых актах питание для начальных классов прописано как «одноразовый приём пищи» и выделяется на него 64 рубля на ребёнка. Чтобы изменить формулировку, а соответственно, меню и объём финансирования, требуется законодательная инициатива.

Игорь Воловой подчеркнул, что в этих двух школах нет условий для организации пищеблока и линии свободной раздачи, именно поэтому еду привозят в готовом виде. Комбинат делает всё возможное, чтобы в данной ситуации улучшить качество питания – в частности, недавно были закуплены новые современные термосы, отметил руководитель предприятия.

Инициативы

По итогам «круглого стола» были выработаны предложения, которые в перспективе должны сделать школьное питание более качественным, а работу пищеблоков более эффективной. Предлагается возродить опыт дежурства в столовых, усилить информационную пропаганду правильного питания среди школьников и их родителей, предоставить родителям возможность дегустировать школьные обеды, а также проводить для нихна базе пищеблоковмероприятия по основам здорового питания.

Работа АО «Уральского комбината питания» получила высокую оценку председателя правления российской Ассоциации социального питания Андрея Плышевского,а также председателя постоянной комиссии по социальной политике городской Думы г. Челябинска ГалиныКиреевой.

«Сегодня наши специалисты показали, какая огромная работа проделана в Челябинске для того, чтобы наши дети получили очень сбалансированное, очень правильное питание. В организации применяются передовые технологии производства питания, налажено сотрудничество с образовательной системой, работает система постоянного контроля. Это огромный профессионализм. Я предлагаю довериться профессионалам, поддержать их, создать все условия для того, чтобы это направление развивалось грамотно», - призвала родительское сообщество и своих коллег депутат гордумы.

В заключении директор комбината Игорь Воловой ещё раз напомнил, что качество питания детей во многом зависит от того, налажен ли диалог между предприятием, администрациями школ и родителями. Именно поэтому «Уральский комбинат питания» выступил с инициативой организовать серию круглых столов, которые прошли накануне в каждом районе города. Свои замечания и предложения родители всегда могут оставить на сайте школы, комбината, либо озвучить по телефону 8(3512)14 44 43.

Справочно: АО «Уральский комбинат питания» является акционерным обществом, 100 процентов акций которого принадлежит администрации г. Челябинска. Предприятие обслуживает 124 организации на базе 162 пищеблоков.Комбинат располагает собственным автопарком и складскими помещениями, которые позволяют иметь трёхмесячный запас продуктов. Налажено собственное производство хлебо-булочных изделий. Имеются отдельные мясной и овощной цеха. С 2018-2021 г. предприятие провело капитальный ремонт 39 пищеблоков с заменой коммуникаций и установкой оборудования, косметический ремонт всех пищеблоков проводится ежегодно.