Родители челябинских учеников откровенно обсудили школьное питание

В Челябинске накануне, 11 мая, состоялся «Откровенный разговор о школьном питании». Именно так называется серия «круглых столов», которые стартовали накануне в областном центре. Организатором дискуссии выступил АО «Уральский комбинат питания». На встрече присутствовали родители учащихся школ Центрального района, ответственные в учебных заведениях за организацию питания, представитель мэрии Наталья Белоусова, а также директор школы № 127, депутат Совета депутатов Центрального района Тамара Телелюева.

Как пристрастить детей к полезной пище, решить проблему «холодных тарелок», учесть особенности диеты детей-аллергиков и многие другие вопросы обсуждали за чашкой чая в школьной столовой МАОУ СОШ № 30.

По словам директора АО «Уральского комбината питания» Игоря Волового, цель таких встреч - наладить не формальный, а живой, конструктивный диалог с родителями и решить те проблемы, которые могут возникать в работе школьных столовых.

«Холодные тарелки»: неизбежная проблема или решаемый вопрос?

Подавать блюда горячими, как прописано в рецептурных книгах, это в ресторанах и дома - норма, а в условиях массового обслуживания – это задача сложная, но достижимая. И всё-таки организаторы питания не оставляют попыток добиться того, чтобы «горячее питание» действительно было горячим по факту, а не по формальному наименованию.

К решению этой проблемы, по словам Игоря Волового, комбинат подходит комплексно: просчитывается точное время, когда именно в столовую должны прийти дети и к этому моменту, не раньше, накрываются столы; педагогов просят не задерживать ребят после звонка; и наконец, в ход идут технологические решения – посудомоечные машины и шкафы с подогревом тарелок.

«После мойки посуда выходит горячей. Плюс она разогревается в тепловом шкафу, всё это позволяет держать необходимую температуру блюда в течение 10 минут после того, как оно оказалось на тарелке», - рассказал директор предприятия.

Впрочем, в тех школах, где ещё не внедрили такие инновации, к вопросу «холодных тарелок» относятся довольно спокойно. Директор школы № 127 напомнила, что употреблять еду нужно всё-таки не горячей, а тёплой, да и рассчитать время принятия пищи вплоть до минут невозможно – детям ведь нужно не только прийти в столовую, но ещё и каждому помыть руки. А кто-то из родителей пошёл дальше и высказал мнение, что в школьных столовых подавать блюда «с пылу – с жару» нереально. Тем не менее «Уральский комбинат» продолжает совершенствовать процесс накрытия столов.

Вкусно или невкусно – вот в чём вопрос

«На вкус и цвет товарища нет» - всем известная поговорка, с которой соглашаются многие: в вопросах вкусовых предпочтений угодить всем нельзя, а детям – тем более. Но почему-то именно по этому критерию «вкусно/невкусно» родители оценивают школьные столовые со слов своих детей.

Если ребёнок отказывается питаться из-за того, что «просто не нравится», родителям предлагают убедиться в этом самим – прийти и попробовать.

«Не нужно молчать о проблеме, если она есть. – призвал родителей Игорь Воловой. – Есть сайт школы, комбината, есть телефоны. Если вы сегодня написали или позвонили – завтра наши специалисты решают эту проблему на пищеблоке. К сожалению, это наша российская особенность – обсуждать проблему кулуарно, в родительских чатах, но не доносить её».

Как правило, после дегустации все претензии взрослых снимаются, отметил директор предприятия. Родители признают, что каша (или рыба) вкусная, но у ребёнка она не вызывает восторга, поскольку он просто не привык так питаться. В список «неприкасаемых блюд», которые в 90% случаях идут в отходы - рыба, печень и капуста. Исключить их из меню не позволяют требования Роспотребнадзора. Также как и нельзя «посолить или поперчить по вкусу» - школьные блюда, согласно нормативам, должны быть пресными и без всяких специй.

Директор коррекционной школы по зрению № 127 Тамара Телелюева предложила два выхода из ситуации: во-первых, усилить работу с родителями в направлении популяризации правильного питания, а во-вторых, выйти с инициативой и законодательно закрепить право школ совместно с родительскими комитетами корректировать меню.

«Стыдно слышать, что мы не можем изменить требования законодательства. Мы пустые щи даём, без зелени, красоты питания никакой. Я думаю, что всё-таки есть смысл ставить перед властью вопросы, если что-то [в нормативно-правовых положениях] не устраивает», - поделилась мнением руководитель учебного заведения.

Обсудили родители и столичные тренды. На вопрос, почему московским школам можно выходить за рамки строгих нормативов, а остальным – нет, директор комбината пояснил, что обойти СанПины не удастся даже в столице.

«В Москве реализуют пилотный проект, в рамках которого в школьные столовые просто начали поставлять полуфабрикаты», - рассказал Игорь Валовой, добавив, что оптимальным является питание со свободных столов. Но здесь возникает другая проблема - короткие перемены и невозможность за это время обслужить всех детей.

Сейчас «Уральский комбинат» старается запускать линии свободной раздачи во всех школах, где это возможно. Делается это для того, чтобы охватить питанием максимальное количество детей. Специалисты уже заметили, что, начиная с шестого класса, посадить школьников за стол с одинаковым для всех обедом становится всё сложнее – ребята чувствуют себя уже взрослыми и предпочитают самостоятельно выбирать, что они сегодня будут есть.

Из других местных нововведений – перенос всех «грязных процессов» из школьных пищеблоков в отдельные цеха. Теперь все овощи чистят в одном месте, после чего картофель, свеклу, капусту и морковь в вакуумной упаковке поставляют в столовые. Приготовлением фарша занимаются работники мясного цеха, в этом году планируют запустить ещё рыбный.

Оптимизировал комбинат и процесс оплаты: почти на всех пищеблоках стоят кассовые терминалы «Урал-автоматизации». Руководитель предприятия подчёркивает, что безналичная оплата позволяет исключить случаи обсчёта детей. Кроме того, часто школьники оплачивают обеды при помощи детской карты, привязанной к родительской. Таким образом, мамы и папы могут отследить, сколько и на что ребёнок потратил деньги.

Особенное питание: как организовать без нарушения закона?

Отказ от стандартного меню может быть вызван не только привычкой питаться по-другому, но и медицинскими показаниями. В этом случае родители должны предоставить в школу документ, подтверждающий наличие заболевания (например, диабета или пищевой аллергии), заверенный печатью ЛПУ и содержащий индивидуальные рекомендации узкого специалиста. Только при наличии такой справки комбинат питания сможет готовить для школьника отдельно.

Прийти и просто договориться с поваром или директором школы – «мой ребёнок «не переносит» рыбу, приготовьте для него что-то другое» - не получится.

«Мы не имеем права за бюджетные деньги менять меню, - подчеркнула представитель мэрии Наталья Белоусова, - договорённости на словах являются нарушением закона».

«А если дети мусульмане и не едят свинину? Значит, они останутся голодными? Или им придётся отказаться от еды, оплаченной государством, и за свой счёт покупать те же макароны?» - парировали родители младшеклассников.

К сожалению, придётся - законодательство не предусматривает учёт религиозных ограничений при составлении школьного меню для начальных классов. При этом в среднем и старшем звене учащиеся могут выбирать блюда на свободной раздаче, следуя законам своего вероисповедания.

Поговорим?

Говорить и устранять недопонимание - такую задачу поставил «Уральский комбинат питания» для себя и других участников «круглого стола». Довольны ли содержанием школьного меню, накрытием столов, как проходит родительский контроль, как устранить задолженность по оплате питания – все эти вопросы представители предприятия готовы лично задать родителям и директорам учебных заведений и выслушать от них честные ответы.

На прошедшей встрече нареканий по горячему питанию озвучено не было. Примечательно, что больше всего родители интересовались организацией работы буфета. Где-то предлагали продлить его работу до 17 часов или убрать из ассортимента сухарики, где-то пожаловались на сбои в работе кассовых терминалов, в одной из школ попросили организовать питание по субботам, а в другой – принять на работу ещё одного сотрудника, чтобы разгрузить кондитера. По каждому из этих пунктов стороны договорились найти решение.

«Круглые столы» по школьному питанию пройдут с 12 по 19 апреля в каждом районе Челябинска.