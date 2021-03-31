В Челябинске спецтехника разрушила гранитный парапет возле музея

В Челябинске начал разваливаться гранитный парапет на набережной Миасса возле Краеведческого музея, появившийся в 2019 году. В пресс-службе городской администрации пояснили, что повреждение нанесла спецтехника.

«Построенная в прошлом году гранитная стена на набережной начала разваливаться. И слава Богу. Тем быстрее здесь появится адекватное прозрачное ограждение», - написал Лев Владов в телеграм-канале «Челябинский урбанист».

Администрация Челябинска выступила с разъяснением ситуации.

«По повреждению на набережной реки Миасс за Краеведческим музеем сообщаем, что данное повреждение было получено в результате зимней уборки с привлечением спецтехники. По факту происшествия сразу был составлен акт, в настоящий момент данная плита не представляет угрозы», - прокомментировали в мэрии.

В администрации также пообещали устранить повреждение, как только в Челябинске установится теплая погода.

Напомним, гранитное ограждение возле Краеведческого музея появилось в 2019 году. Тогда жителей изумила высота и ширина забора. Челябинцы в социальных сетях массово писали, что из-за нового парапета не видно реку.

Фото: телеграм-канал «Челябинский урбанист»