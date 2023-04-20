В Челябинске стартовала Школа этнокультурной журналистики

В Законодательном Собрании Челябинской области состоялась стартовая встреча по новому проекту областного Союза журналистов – «Школе этнокультурной журналистики».

Темой встречи журналистов с представителями Ассамблеи народов Челябинской области стала «Деятельность национально-культурных центров в регионе и их взаимодействие со СМИ». Несмотря на обширную программу по реализации государственной национальной политики, о которой рассказал начальник Управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов, общественники хотят не только сохранять свою культуру. Они считают важным популяризировать традиции своих народов. Но, по их мнению, зачастую журналисты ищут только жареные факты. А освещение мероприятий, даже очень экзотических, их не интересует.

Кандидат исторических наук, член исполкома Конгресса татар Челябинской области Луиза Алмаева уверена, что у преступников нет национальности. И в недавней истории с убийством подростка многие журналисты допустили ошибку, указав, откуда родом обвиняемые в злодеянии.

«Когда журналисты пишут, какой национальности преступники, они еще больше настраивают людей друг против друга!», – отметила Луиза Алмаева.

По мнению ответственной за связи с общественностью региональной Ассамблеи народов Юлии Геращенко, часто журналисты допускают ошибки, болезненные для носителей разных культур. Даже неправильно произнесенное название национального блюда может прозвучать как ругательство.

«Это реальный факт, как и то, как обижаются общественники, когда у них берут интервью, проявляют вроде бы интерес, а материалы не выходят в эфир. Очень просим журналистов разговаривать с людьми до интервью, согласовывать материал. Это базовые, но очень нужные и важные моменты», – сказала Юлия Геращенко.

Журналисты, в свою очередь, поделились своими историями, связанными с национальными вопросами. Главный редактор газеты «Сосновская нива» Анна Махнина рассказала о сложной теме, которую подсказали читатели, – православный крест на мусульманском кладбище. Обсуждение провели в соцсетях, дали слово разным людям, нашли похожие случаи, не разожгли конфликт, а постарались успокоить читателей.

Главный редактор «Карталинской нови» Сания Жамбусинова считает, что все начинается с семьи. В районе, где живут представители 20 национальностей, много смешанных браков, необычных судеб. Журналисты рассказывают семейные истории, в которых переплетаются разные традиции, но сохраняется и оберегается мир и согласие.

Сания Рахмеджановна пригласила участников «круглого стола» в гости, в Карталинский район, где компактно проживают казахи. Здесь пройдет одно из занятий этношколы. Это будет семинар «Проблемы сохранения этнической самобытности в регионах и стране в целом. Что могут сделать СМИ?». Хозяева готовят «Национальные посиделки: Богатый дастархан».

Председатель регионального Союза журналистов Светлана Зайцева пригласила представителей Ассамблеи народов области принять участие в богатой программе этношколы. Проект охватывает четыре крупные территории области, которые в силу географического положения и истории развития Южного Урала имеют в составе населения различные этнические группы, и соответственно – здесь сосуществуют разные культуры и возникают различные проблемы межнациональных отношений. Поэтому теоретические и практические занятия в Школе этнокультурной журналистики будут посвящены различным темам реализации национальной политики на территории региона и особенностям освещения их в местных и региональных СМИ.

В программе школы – этнографические экспедиции в несколько районов области, где пройдет знакомство с национальными объединениями, сохраняющими традиции своих народов, а также семинарские занятия. Спикерами и экспертами будут приглашены специалисты Центра народного единства Челябинска, Управления общественных связей правительства Челябинской области, а также журналисты, имеющие опыт разработки темы межнациональных отношений.

Стартовое мероприятие в ЗСО обозначило остроту и актуальность проекта «Школа этнокультурной журналистики» и расширило круг тем для предстоящих занятий, которые будут проходить до октября 2023 года.

Отметим, проект «Школа этнокультурной журналистики», поддержанный Фондом президентских грантов, нацелен на улучшение освещения в СМИ межнациональных отношений.