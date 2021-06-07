В Челябинске стартует второй этап опрессовок

15 июня в Челябинске стартует второй этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. До 29 июня включительно горячее водоснабжение будет отключено в 1269 жилых многоквартирных домах, 66 детских садах, 71 учебном и 22 лечебных учреждениях.

Об этом сообщили сегодня, седьмого июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Отключения горячей воды пройдут во всех внутригородских районах города, кроме Советского и Металлургического. Максимальный срок отключения - две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше.

С перечнем домов, которые попадают под отключение горячей воды можно ознакомиться здесь.