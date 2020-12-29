На челябинском вокзале появятся общественные пространства для отдыха пассажиров

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В Челябинске оптимизируют разворотную площадку автовокзала «Южные ворота», расположенного в здании ТК «Синегорья».

Площадка будет оптимизирована с учетом поручений губернатора Челябинской области Алексея Текслера о переносе сюда автобусных маршрутов, ранее стартовавших от дворца спорта «Юность».

О предстоящих изменениях рассказал заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

По его словам, в настоящее время завершается разработка концепции реконструкции привокзальной площади.

«Проектные решения предполагают перенос троллейбусно-автобусных остановок ближе ко входу в здание железнодорожного вокзала, группировку маршрутов на трех посадочных площадках с современными павильонами и табло прибытия, организацию новой остановки у выхода из пригородного вокзала, спрямление и повышение безопасности пешеходных путей, обеспечение полностью безбарьерной среды, увеличение количества зеленых насаждений, создание общественных пространств для отдыха пассажиров», - сообщил Александр Егоров.

По его словам, в дальнейшем необходимо разработать проектно-сметную документацию, пройти государственную экспертизу и разработать схему организации здесь дорожного движения.