На челябинском вокзале появятся общественные пространства для отдыха пассажиров

В Челябинске оптимизируют разворотную площадку автовокзала «Южные ворота», расположенного в здании ТК «Синегорья».
Площадка будет оптимизирована с учетом поручений губернатора Челябинской области Алексея Текслера о переносе сюда автобусных маршрутов, ранее стартовавших от дворца спорта «Юность».
О предстоящих изменениях рассказал заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.
По его словам, в настоящее время завершается разработка концепции реконструкции привокзальной площади.
«Проектные решения предполагают перенос троллейбусно-автобусных остановок ближе ко входу в здание железнодорожного вокзала, группировку маршрутов на трех посадочных площадках с современными павильонами и табло прибытия, организацию новой остановки у выхода из пригородного вокзала, спрямление и повышение безопасности пешеходных путей, обеспечение полностью безбарьерной среды, увеличение количества зеленых насаждений, создание общественных пространств для отдыха пассажиров», - сообщил Александр Егоров.
По его словам, в дальнейшем необходимо разработать проектно-сметную документацию, пройти государственную экспертизу и разработать схему организации здесь дорожного движения.