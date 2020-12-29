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На челябинском вокзале появятся общественные пространства для отдыха пассажиров

В Челябинске оптимизируют разворотную площадку автовокзала «Южные ворота», расположенного в здании ТК «Синегорья».

Площадка будет оптимизирована с учетом поручений губернатора Челябинской области Алексея Текслера о переносе сюда автобусных маршрутов, ранее стартовавших от дворца спорта «Юность».

О предстоящих изменениях рассказал заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

По его словам, в настоящее время завершается разработка концепции реконструкции привокзальной площади.

«Проектные решения предполагают перенос троллейбусно-автобусных остановок ближе ко входу в здание железнодорожного вокзала, группировку маршрутов на трех посадочных площадках с современными павильонами и табло прибытия, организацию новой остановки у выхода из пригородного вокзала, спрямление и повышение безопасности пешеходных путей, обеспечение полностью безбарьерной среды, увеличение количества зеленых насаждений, создание общественных пространств для отдыха пассажиров», - сообщил Александр Егоров.

По его словам, в дальнейшем необходимо разработать проектно-сметную документацию, пройти государственную экспертизу и разработать схему организации здесь дорожного движения.

Автор: Евгения Александрова
Челябинск
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За порядком на чемпионате России по фигурному катанию следят полицейские Челбинска
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В Челябинской области за сутки скончалось 15 пациентов с ковидом из пяти муниципалитетов
24.12.2020 14:16
Прокуратура Магнитогорска обнаружила сайты, побуждающие детей к самоубийству
24.12.2020 14:08
«Ростелеком» подготовил для гостей чемпионата России по фигурному катанию массу сюрпризов
24.12.2020 14:05
В Копейске обустройство хоккейного корта может вылиться в уголовное дело
24.12.2020 14:02
Где россиянам запретят курить: список
24.12.2020 13:58
Группа компаний «Ариант» стала официальным партнером чемпионата России по фигурному катанию
24.12.2020 13:41
Начальник пограничного управления ФСБ региона поздравил с днем рождения фронтовика
24.12.2020 13:22
Жителей домов под снос освободят от платы за капремонт
24.12.2020 13:20
Челябинская область увеличила предельный размер помощи по соцконтракту
24.12.2020 13:11
Суд закрыл уголовное дело в отношении экс-главврача Еманжелинска
24.12.2020 13:10
ММК признан победителем престижной национальной премии «Казначей года-2020»
24.12.2020 13:04
Сергей Бердников назвал причину взрыва многоквартирного дома в Магнитогорске
24.12.2020 12:46
ВТБ: средний платеж по ипотеке снизился до 25% от дохода заемщиков
24.12.2020 12:45
В правительстве заявили об оптимистичном развитии промышленности в Челябинской области
24.12.2020 12:43
Челябинская область встретит 2021 год с утвержденным бюджетом
24.12.2020 12:41
Полицейские Челябинска начали отлов бомжей
24.12.2020 11:59
Большинство челябинцев поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
24.12.2020 11:26
В Челябинской области за сутки подтверждено 311 случаев ковида
24.12.2020 11:22
В Челябинске спортсмены начинают борьбу за медали чемпионата России по фигурному катанию
24.12.2020 11:20
Вместе с ОНФ жители Челябинска могут подарить детям-сиротам новогоднее чудо
24.12.2020 11:18
В Челябинской области откорректировали параметры бюджета на 2020 год
24.12.2020 11:16
Под Миассом молодой водитель «Лады» погиб, влетев в деревья
24.12.2020 10:54
Магнитка приняла бюджет
24.12.2020 10:43
В Челябинске гигантские настольные лампы вернули к зданию Публички
24.12.2020 10:38
В Челябинске процветает нелегальная торговля новогодними деревьями
24.12.2020 10:36
В Челябинской области появится новый памятник истории и культуры
24.12.2020 10:34
В Группе ММК принят Кодекс этики
24.12.2020 10:31
Молодец, Леша, спасибо. Путин похвалил Текслера
24.12.2020 00:09
Владимир Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря нерабочим днем
23.12.2020 20:02
Алексей Текслер на Госсовете озвучил ряд инициатив по устойчивости бюджетов РФ
23.12.2020 19:49
В Челябинской области за сутки скончалось 15 пациентов с ковидом из семи муниципалитетов
23.12.2020 19:02
Челябинские предприниматели озвучили причины отсутствия инвесторов в регионе
23.12.2020 18:18
В четверг в Челябинской области местами пройдет небольшой снег
23.12.2020 17:45
В Челябинске у медгородка появилась собственная вертолетная площадка
23.12.2020 17:41
Приятного аппетита: челябинцам предлагают роллы со стафилококком
23.12.2020 17:34
На въезде в Челябинск полицейские выставили дополнительные экипажи
23.12.2020 17:19
«Пятёрочку» отметил президент России Владимир Путин
23.12.2020 17:12
Алёнка или Снегурка? Челябинцы выбирают невесту городскому «аполлону» Венеру
23.12.2020 16:52
В Челябинске ищут афериста, который представляется полицейским
23.12.2020 16:20
ФСБ взялась за Катав-Ивановский лесхоз
23.12.2020 16:13
В этом году в Челябинской области утонуло рекордное количество человек
23.12.2020 16:10
В федерации фигурного катания России уверены, что Челябинск проведет чемпионат на высшем уровне
23.12.2020 15:48
Анонсы событий и мероприятий на 24 декабря
23.12.2020 15:39
В январские каникулы театр оперы и балета подарит челябинцам Штраус-концерт
23.12.2020 15:36
В Историческом музее состоялась премьера спектакля «Завтра была война»
23.12.2020 15:33
На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске будут беспрецедентные меры безопасности
23.12.2020 15:07
Южноуральцы полюбили смартфоны Xiaomi больше, чем Samsung
23.12.2020 15:06
Южноральцев приглашают на чемпионат по дрифту в формате онлайн или оффлайн
23.12.2020 15:02
Челябинцы раскупили почти все билеты на чемпионат России по фигурному катанию
23.12.2020 14:57
Хотите, чтоб как в Нью-Йорке?
23.12.2020 14:05
Челябинский облсуд оставил приговор Евгению Тефтелеву без изменения
23.12.2020 13:55
Челябинская область определилась с финансами на трехлетку
23.12.2020 12:59
Возле челябинской высотки запретили остановку машин
23.12.2020 12:41
В Ленинском районе Челябинска у торговцев забрали ёлки
23.12.2020 12:38
Челябинский театр драмы построил замок для Снежной Королевы.
23.12.2020 12:22
Посмотреть «Сокровища» в Историческом музее можно и бесплатно
23.12.2020 12:20
Челябинская автомобилистка пойдет под суд за наезд на бабушку с внучкой
23.12.2020 12:16
ЦКС рассказал, как будет организован вывоз ТКО в новогодние праздники
23.12.2020 12:13
В Челябинской области за сутки подтверждено 309 случаев ковида
23.12.2020 11:47
В Челябинске сильнейших фигуристов страны встретит светящаяся балерина
23.12.2020 11:45
Премьера «Морозко» Челябинской филармонии – это праздник фольклора и танца
23.12.2020 11:43
Чиновники Красноармейского района будут объяснять в суде свое нежелание помогать людям
23.12.2020 11:40
На Южном Урале ГЛК расплатился с крупным долгом после ареста офиса
23.12.2020 11:11
ММК опубликовал ответы на вопросы первым лицам комбината
23.12.2020 10:56
В ЧВВАКУШе двадцатилетний солдат получил химический ожог глаз
23.12.2020 10:52
Британская актриса «открыла бизнес» в Магнитогорске
23.12.2020 10:01
Челиндбанк начал выпуск кредитных карт с кэшбэком
23.12.2020 09:59
Комментировать чемпионат России по фигурному катанию будет легендарная Татьяна Тарасова
23.12.2020 09:58
В муниципалитеты Челябинской области направлены передвижные ФАПы
23.12.2020 09:54
В Челябинске легковушка влетела в трамвайную остановку
23.12.2020 09:50
В Магнитогорске улицу назвали в честь директора ММК
23.12.2020 09:49
Челябинская область подготовила спецподарки для детей
22.12.2020 21:57
Анонсы событий и мероприятий на 23 декабря
22.12.2020 18:12
Челябинские врачи: Лучшая поддержка в пандемию - это хобби
22.12.2020 17:57
Торгово-промышленная палата возрождает семейные династии
22.12.2020 17:53
В Магнитогорске назвали лучших журналистов
22.12.2020 17:44
Очистные сооружения Челябинска ждет реконструкция на несколько миллиардов
22.12.2020 17:21
Финансирование Челябинского и Каштакского боров будет увеличено
22.12.2020 17:18
Челябинцы получили возможность прописываться в СНТ
22.12.2020 17:14
Какое-либо строительство рядом с памятником Курчатову в Челябинске отныне невозможно
22.12.2020 17:03
Бюджет Челябинска принят, но ожидаются поправки
22.12.2020 16:52
В 2020 году челябинцы стали рассчитываться с «смартфонами» чаще
22.12.2020 16:43
В среду в Челябинской области чуть потеплеет
22.12.2020 16:03
В Челябинской области все школы вышли с карантина по ОРВИ
22.12.2020 15:51
Памятник танкистам-добровольцам в Челябинске переходит в собственность города
22.12.2020 15:37
В Челябинске ужесточили требования к качеству компенсационных посадок
22.12.2020 15:36
Текслеру достались два шара со всероссийской «Ёлки желаний»
22.12.2020 15:34
Власти Челябинска девятый год не могут ввести в эксплуатацию путепровод на улице Шагольской и дорогу в Чурилово
22.12.2020 15:23
«Сотрудники» банка обогатились за счет доверчивого челябинца
22.12.2020 15:04
Челябинец полгода держал детей взаперти
22.12.2020 15:03
В Металлургическом районе Челябинска заменят тысячи светильников