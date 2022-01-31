В Челябинске открывается новый автовокзал

С первого февраля в Челябинске начинает работу автостанция «Восточные» ворота. Оба расположена на улице Бажова, 35 А. Отсюда можно будет уехать в курганском направлении.

Как сообщили в миндортрансе региона, продажа билетов будет осуществляться в двух кассах и через два терминала самообслуживания. Также, для удобства жителей, организована текущая и предварительная продажа билетов через сайт www.av74.ru. От автостанции будут отправляться 32 рейса Курганского направления.

Зал ожидания оборудован климатической установкой для поддержания комфортной температуры в зимний и летний периоды и удобными сидениями для пассажиров. Отправления автобусов будет осуществляться от 4-х платформ посадки пассажиров. Также на территории автостанции организована стоянка для легкового транспорта.

Режим работы автостанции с семи утра до 20:30.

Ранее в Челябинске действовали три автостанции: «Южные ворота» (в районе железнодорожного вокзала), «Южная» (в районе областной больницы) и «Северные ворота» (в Металлургическом районе города).

Также в областном центре работал автовокзал «Центральный» возле дворца спорта «Юность». Он был остановочным пунктом для 75 межмуниципальных, 29 межрегиональных и семи международных маршрутов. Губернатор Алексей Текслер в ноябре 2020 года принял решение о его закрытии, опираясь на мнение жителей.