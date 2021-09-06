В Челябинске управляющие компании упорно не хотят косить траву

Администрация Челябинска продолжает наказывать управляющие компании, которые не косят траву. Но штрафы под сто тысяч рублей их так и не пугают.

Как сообщил сегодня, шестого сентября, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города, руководитель аппарата мэрии Валерий Смирнов, на прошлой неделе специалисты обследовали 48 улиц Челябинска. Составлено 54 акта о нарушениях в плане благоустройства, четыре УК будут наказаны за несвоевременное кошение травы.

Среди нарушителей компания «Ремжилзаказчик» Советского района, УК «Союз», УК «Абсолют» и ПЖЭРО Курчатовского района.

Кроме того, по результатам предыдущих проверок управляющие компании Челябинска наказаны за невыполнение условий контракта по кошению травы и складирование мусора. Сумма штрафов составила от 55 до 90 тысяч рублей.

Напомним, ранее Котова потребовала положить ей на стол список злостных нарушителей правил благоустройства и предоставить список УК, которые не косят траву. Также глава города напомнила жителям, что в Челябинске есть муниципальные управляющие компании. Если горожан не устраивает как обслуживает частная компания, то они могут ее сменить.