В Челябинске ураганный ветер нанес удар по светофорам и дорожным знакам

В Челябинске в результате ураганного ветра, который бушует в городе сегодня, 24-го февраля, повреждены технические средства организации дорожного движения.
Как сообщает в среду телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, подрядная организация - АО «СМЭУ» - ведет восстановление дорожных знаков и светофорного оборудования.
Также в Челябинске осуществляется техническое обслуживание светофорных объектов, шкафов ШРК, видеодетекторов.
В данных видах работ задействованы три десятка человек и десять транспортных средств.
Напомним, сегодня в столице Южного Урала замело трамвайные пути – так, что выгоны не смогли выйти на линию. Снегом занесло и ступени подземных переходов, и путепроводы, и мосты.
Коммунальные службы и подрядные организации сражаются с последствиями разгулявшейся стихии в усиленном режиме. Так, например, управляющие компании Челябинска вывели на расчистку дворовых территорий полторы тысячи дворников и 37 единиц техники.
Глава Челябинска Наталья Котова провела сегодня заседание оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды.