В Челябинске ураганный ветер нанес удар по светофорам и дорожным знакам

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В Челябинске ураганный ветер нанес удар по светофорам и дорожным знакам

В Челябинске в результате ураганного ветра, который бушует в городе сегодня, 24-го февраля, повреждены технические средства организации дорожного движения.

Как сообщает в среду телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, подрядная организация - АО «СМЭУ» - ведет восстановление дорожных знаков и светофорного оборудования.

Также в Челябинске осуществляется техническое обслуживание светофорных объектов, шкафов ШРК, видеодетекторов.

В данных видах работ задействованы три десятка человек и десять транспортных средств.

Напомним, сегодня в столице Южного Урала замело трамвайные пути – так, что выгоны не смогли выйти на линию. Снегом занесло и ступени подземных переходов, и путепроводы, и мосты.

Коммунальные службы и подрядные организации сражаются с последствиями разгулявшейся стихии в усиленном режиме. Так, например, управляющие компании Челябинска вывели на расчистку дворовых территорий полторы тысячи дворников и 37 единиц техники.

Глава Челябинска Наталья Котова провела сегодня заседание оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды.