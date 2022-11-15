15.11.2022
Проекты Группы ПАО «ММК» высоко оценили на выставке в Москве
15.11.2022
На Челябинского «Петрушку» обратил внимание питерский «Арлекин»
15.11.2022
Чиновники заплатят компенсацию за искусанного собакой ребенка
15.11.2022
ВТБ запускает сервис пакетной оплаты налогов
15.11.2022
С первого декабря второй раз за 2022 год проиндексируют тарифы ЖКХ
15.11.2022
В Челябинске увековечили память героически погибшего на Северном Кавказе матроса
В Челябинске увековечили память героически погибшего на Северном Кавказе матроса
Мемориальная доска с именем Игоря Ускова установлена на здании его родного колледжа
21.09.2022
В Челябинске откроют мемориальную доску Леониду Семичастному
14.11.2021
Промышленники Южного Урала окружают людей красотой и создают для них особый микроклимат
10.05.2016
В Челябинске увековечат память заслуженной артистки Майи Дробининой
08.04.2016
В Магнитогорске увековечили память о знаменитом земляке
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022