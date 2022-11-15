В Челябинске увековечили память героически погибшего на Северном Кавказе матроса

В Челябинске сегодня, 15 ноября, торжественно открыли мемориальную доску в память об Игоре Ускове – героически погибшем на Северном Кавказе в 1995 году матросе 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота.

Теперь имя посмертно награжденного орденом Мужества моряка украшает фасад здания его родного учебного заведения – Челябинского профессионального колледжа, где Игорь Усков учился до армии.

Молодой матрос, являвшийся участником боевых действий на Северном Кавказе, погиб 19 февраля 1995 года. Мемориальная доска в память о герое была установлена по инициативе ветеранов ВМФ и морской пехоты, при поддержке Совета депутатов Советского района Челябинска.

На торжественном мероприятии присутствовали представители органов власти Челябинска и района, городского Совета ветеранов города, ветераны армии и флота, возложившие цветы к мемориальной доске.

Игорь Усков родился десятого апреля 1976 года в Узбекской ССР. Седьмого июня 1994 года был призван в ряды Вооруженных сил РФ. Военную службу проходил в морской пехоте, в войсковой части №81280 (город Балтийск Калининградской области). С шестого января 1995-го года находился на Северном Кавказе, принимал участие в боевых операциях по ликвидации вооруженных бандформирований чеченских сепаратистов. Погиб в бою от снайперской пули. Ценой своей жизни Игорь спас жизнь своего командира. За мужество и отвагу, проявленные в боевой операции, указом президента Российской Федерации матрос Игорь Усков был награжден орденом Мужества (посмертно). Юного героя похоронили на кладбище поселка Сосновка Центрального района Челябинска.