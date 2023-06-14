В Челябинске в этом году появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

В Челябинске в этом году на четырех участках городских дорог появятся новые выделенные полосы, благодаря чему общественный транспорт сможет передвигаться быстрее, чем сейчас.

Выделенную полосу обустроят на участке проспекта Ленина от Героев Танкограда до Воровского протяженностью 3,2 километра. Для 23-х маршрутов потенциальная провозная способность выделенной полосы составит от 7,5 до 9,5 тысячи пассажиров в час. В час на данном участке сможет проезжать от 173 до 203 единиц общественного транспорта.

Также выделенная полоса протяженностью 1,1 километра в 2023 году появится на участке улицы Молодогвардейцев от проспекта Победы до Братьев Кашириных, по которому проходит восемь маршрутов. Частота движения общественного транспорта после появления здесь выделенной полосы составит 67 единиц в час. Потенциальная провозная способность выделенной полосы составит 2,9 тысячи пассажиров в час.

На участке улицы Чичерина от проспекта Победы до Бейвеля протяженностью 1,1 километра также организуют выделенную полосу. Здесь число маршрутов - от восьми до 11-ти. Частота движения общественного транспорта – от 77 до 102 единиц в час. Потенциальная провозная способность выделенной полосы составит от 3,3 до 4,5 тысячи пассажиров в час.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», на Рождественского (Копейское шоссе от проспекта Ленина до Енисейской) выделенная полоса появится на участке протяженностью 2,1 километра без учета прерываний в узких местах, под путепроводами. По данному участку следует 14 маршрутов. Частота движения общественного транспорта – 105 единиц в час. Потенциальная провозная способность выделенной полосы составит четыре тысячи пассажиров в час.

К концу 2023 года протяженность сети выделенных полос в Челябинске составит 34,2 километра. Это сократит время в пути для пассажиров автобусов и троллейбусов, позволит постепенно снизить число транспорта малого класса в пользу числа большого и особо большого класса.

«Выделенные полосы на Северо-Крымской - Труда - Энгельса сократили среднее время проезда этого участка с 17 до девяти минут. Ежедневно улучшение ощущают на себе почти сто тысяч пассажиров», - сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Отметим, ранее глава города Наталья Котова отмечала, что выделенные полосы столице Южного Урала нужны.