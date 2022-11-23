Наталья Котова считает, что выделенные полосы в Челябинске себя оправдывают

Глава Челябинска Наталья Котова считает, что выделенные полосы для общественного транспорта городу нужны.

По словам мэра, на участках дорог, где «выделенки» уже есть, действительно, увеличились пропускная способность и средняя скорость движения городского общественного транспорта – на шесть-восемь минут. Такие преимущества, согласно статистике, дает наличие выделенных полос на проезжей части.

Выступая в среду, 23 ноября, в прямом эфире центра управления регионом Челябинской области по случаю трехлетия своего пребывания на посту главы южноуральской столицы, Наталья Котова отметила, что в соответствии с комплексной схемой организации дорожного движения до 2024 года выделенные полосы должны появиться в Челябинске на восьми участках – «от и до».

«В настоящий момент есть выделенная полоса на Комсомольском проспекте, есть выделенная полоса от Братьев Кашириных до проспекта Ленина, которая проходит по Северо-Крымской, Энгельса, Труда», - напомнила Наталья Котова.

В дальнейшем «выделенки» появятся в том числе на проспекте Ленина, Братьев Кашириных, Чичерина, Молодогвардейцев, причем их будут не только организовывать на уже действующей проезжей части, но и предусматривать на участках проведения капитального ремонта. При этом градоначальница заметила, что вопрос внедрения выделенных полос в Челябинске в последующие два года, в 2023-м и 2024-м, зависит, главным образом, от финансовой ситуации. Будут деньги – «выделенки» появятся везде, где запланировано.

На сегодняшний день некоторые челябинские автомобилисты позволяют себе выезд на выделенные полосы, такое точно происходит на улице Труда. Наталью Котову спросили, будут ли штрафовать таких водителей. Мэр ответила, что сейчас – нет, а потом, когда выделенных полос станет больше («не 18, а 45 километров»), штрафную систему, безусловно, введут.

«В будущем автомобилистам придется соблюдать существующие в Челябинске правила дорожного движения, а пока горожане привыкают – мы постепенно готовим их к изменениям», - отметила Наталья Котова.

Напомним, появление выделенных полос для городского общественного транспорта далеко не все челябинцы встретили с энтузиазмом (как заметила мэр, горожане ко многому были не готовы), как и, например, идею обособления трамвайных путей – в данном случае многие автомобилисты также почувствовали себя ущемленными.

При этом власти – городские и региональные – продолжают преобразования в Челябинске, будучи уверенными в том, что приоритет нужно отдавать общественному транспорту.