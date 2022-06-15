В Челябинске ведется сбор книг для библиотек ЛНР

В Челябинске ведется сбор книг для библиотек школ и вузов Луганской Народной Республики.

Благотворительная акция по сбору учебной, научной и художественной литературы для детей и молодежи ЛНР проходит в рамках работы форума «Право будущего».

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, все желающие могут принести книги до 18-го июня в пункты сбора. Это учебный корпус №4 Юридического института ЮУрГУ (улица Коммуны, 149, первый этаж); коворкинг-центр, корпус №1 ЧелГУ (улица Братьев Кашириных, 129, первый этаж).