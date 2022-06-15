15.06.2022
Челябинская область готовится принять Всероссийский Ильменский фестиваль
15.06.2022
В Челябинске ведется сбор книг для библиотек ЛНР
15.06.2022
ЮУрГУ занял высокие позиции в предметных рейтингах аналитического центра «Эксперт»
15.06.2022
Жителей Челябинской области приглашают к участию в онлайн-акции «Свеча памяти»
15.06.2022
На пастбище в Троицком районе ликвидирована свалка с многолетней историей
15.06.2022
В Челябинской области вылечили от ковида более 322,6 тысячи жителей
В Челябинске ведется сбор книг для библиотек ЛНР
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022