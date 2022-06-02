В Челябинске внесены серьезные изменения в Правила землепользования и застройки

Администрация Челябинска подготовила три предложения по внесению в Правила землепользования и застройки города, которые были рассмотрены и утверждены 31 мая на заседании городской Думы.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, еще в прошлом году челябинские власти решили скорректировать планы по развитию территории на северо-западе в границах улицы Трашутина, Комсомольского проспекта, Академика Макеева, проспекта Героя России Евгения Родионова и Академика Королева в Центральном районе Челябинска.

Ранее на данной территории было запланировано строительство жилых микрорайонов, однако в 2021 году, в рамках разработки нового генерального плана Челябинска, муниципалитет решил отказаться от данных планов и сохранить существующие зеленые насаждения, при этом предусматривая развитие жилищного строительства на уже застроенных территориях города, в том числе занятых аварийными домами. На заседании Челябинская городская Дума утвердила данную инициативу, в результате чего площадь рекреационных зон в городе Челябинске увеличилась более чем на сто гектаров», - пояснили в мэрии.

Также управление по архитектурно-градостроительному проектированию с целью повышения качества градостроительного регулирования в Челябинске подготовило корректировку по переносу многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки в многофункциональных деловых зонах из основных видов разрешенного использования в условно-разрешенные. Благодаря этому строительство многоквартирных домов в деловых зонах будет возможно только при разработке проекта планировки территории, в котором будет обосновано расчетом, что новое жилье обеспечено необходимыми объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, с обязательной процедурой прохождения публичных слушаний.

Тем самым, у администрации Челябинска появится возможность регулировать и отслеживать комплексность развития территорий в городе.

Третье внесение изменений в Правила землепользования и застройки было разработано управлением по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска совместно с депутатами городской Думы.

Как напомнили в администрации города, одним из главных принципов развития Челябинска на сегодняшний день определен принцип компактности, полицентричности и эффективности использования территорий города. С помощью механизма комплексного развития территории (КРТ) у города появился инструмент вовлечения неэффективных городских территорий в городскую повестку - сегодня планируется перепрограммировать не только кварталы с аварийными и ветхими домами, но и промзоны, благодаря которым появятся точки роста новых индустрий и жилых районов со всеми необходимыми сервисами.

Администрация города Челябинска решила определить отдельный градостроительный регламент для территорий, на которых будет реализован механизм КРТ. Для таких территорий будут определены виды разрешенного использования, параметры строительства, требования по обеспеченности и доступности объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Данное решение позволит всем жителям города, застройщикам и проектировщикам четко и открыто понимать возможности и требования к реновации в Челябинске, которые призваны обеспечить комплексное развитие таких территорий.

Отметим, на сегодняшний день Челябинск является самым активным муниципалитетом региона с точки зрения использования механизма комплексного развития территорий. В работе у городской администрации находится 42 территории, в том числе три пилотных. Еще по трем договоры КРТ заключены по инициативе правообладателей.