В Челябинске внучка бросила на произвол судьбы бабушку ради квартиры

В Челябинске внучка уговорила бабушку подарить ей квартиру и оформить на нее доверенность на получение пенсии. В итоге за бабушкой она не ухаживала и денег ей не давала.
Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
«За 86-летней пенсионеркой приглядывал ее сосед. Когда женщине стало совсем плохо, он помог оформить ее в больницу и обратился ко мне на личном приеме с просьбой помочь определить бабушку в учреждение, где за ней будет осуществляться уход», - сообщила омбудсмен.
Благодаря содействию министра социальных отношений Ирины Буториной бабушке была предоставлена путевка в геронтологический центр. Министр здравоохранения Юрий Семенов обеспечил уход в медицинском учреждении на период оформления путевки.
«К сожалению, вчера я узнала, что бабушка умерла. Связались с внучкой. Она решает вопрос, будет ли она вообще заниматься организацией похорон бабушки, либо напишет отказ для возможности захоронения за счет государства», - добавила Юлия Сударенко.
Делайте выводы сами.