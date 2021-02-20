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В Челябинске внучка бросила на произвол судьбы бабушку ради квартиры

В Челябинске внучка уговорила бабушку подарить ей квартиру и оформить на нее доверенность на получение пенсии. В итоге за бабушкой она не ухаживала и денег ей не давала.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«За 86-летней пенсионеркой приглядывал ее сосед. Когда женщине стало совсем плохо, он помог оформить ее в больницу и обратился ко мне на личном приеме с просьбой помочь определить бабушку в учреждение, где за ней будет осуществляться уход», - сообщила омбудсмен.

Благодаря содействию министра социальных отношений Ирины Буториной бабушке была предоставлена путевка в геронтологический центр. Министр здравоохранения Юрий Семенов обеспечил уход в медицинском учреждении на период оформления путевки.



«К сожалению, вчера я узнала, что бабушка умерла. Связались с внучкой. Она решает вопрос, будет ли она вообще заниматься организацией похорон бабушки, либо напишет отказ для возможности захоронения за счет государства», - добавила Юлия Сударенко.



Делайте выводы сами.