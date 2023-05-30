В Челябинске во время молебна о Победе закроют движение транспорта

В Челябинске во время проведения Всероссийского молебна о Победе закроют движение транспорта.

Частицу мощей великомученика Георгия Победоносца доставят в Свято-Симеоновский кафедральный собор на улице Кыштымской, 32 в субботу, третьего июня – ковчег торжественно встретят здесь в девять утра, после чего митрополит Челябинский и Миасский Алексий проведет Божественную литургию с Всероссийским молебном о Победе. До 20 часов храм будет открыт для всех желающих: верующие смогут прикоснуться к мощам и помолиться за защитников Родины.

В целях безопасности в этот день с 7.00 до 20.00 будет закрыто движение транспорта по улице Работниц, на участке от Свердловского проспекта до Каслинской, и по улице Кыштымской, на участке от Калинина до Работниц.

Как напомнили в мэрии, Всероссийский молебен о Победе начался по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Поклонной горе в Москве шестого мая. За лето святыня посетит более ста российских городов.