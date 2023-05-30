30.05.2023
В Челябинске во время молебна о Победе закроют движение транспорта
30.05.2023
Юный житель Верхнеуральского района, воровавший помидоры у китайца, осужден за ложный донос
30.05.2023
В Челябинске возле школы разгуливал эксгибиционист
30.05.2023
В Челябинске ограничат движение на улицах Евтеева и Овчинникова
30.05.2023
«Спаси меня»: челябинские депутаты-справедливороссы хотят помочь центру Карена Даллакяна
30.05.2023
Расследование уголовного дела по факту ДТП с двумя погибшими девушками контролирует прокуратура
В Челябинске во время молебна о Победе закроют движение транспорта
29.05.2023
В выходные в Челябинскую область доставят великую святыню
10.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
04.05.2018
В Челябинске состоится Второй Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023