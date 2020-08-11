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В Челябинске во вторник ограничено движение на шести улицах

Общество
Сегодня, 09:31
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В Челябинске сегодня, 11 августа, в связи с проводимыми дорожными работами ограничено движение транспорта на участках шести улиц.

На улице Мира (от Сталеваров до Румянцева) подрядчик во вторник будет монтировать бортовой камень и пандусы. На Новороссийской и Молодогвардейцев - вести устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах.

На улице Жукова подрядная организация будет производить демонтаж бортового камня с вывозом и тротуара, а также монтаж бордюров. На Северо-Крымской сегодня - фрезерование дорожного покрытия.

На Артиллерийской во вторник будет наноситься горизонтальная разметка (работы запланированы в ночь).

 

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