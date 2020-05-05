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Символ Победы

В Челябинске восстанавливают защитное покрытие советского тяжелого танка ИС-3

Общество
Сегодня, 18:23
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске восстанавливают защитное покрытие советского тяжелого танка ИС-3, что установлен на пьедестале на Комсомольской площади в Тракторозаводском районе как символ Победы. Монумент украшает надпись:  "Уральцы, вам, чьи руки золотые ковали здесь победу над врагом. 1941-1945".

В выходные танк сменил цвет - с привычного зеленого на розовый (на технику нанесли выравнивающий слой грунтовки). Волноваться горожанам не стоит. В пресс-службе городской мэрии сообщили, что уже завтра, шестого мая, ИС-3 вернется к родному цвету - его снова покрасят в зеленый.

Памятник "Танк ИС-3" восстанавливают - к приближающейся 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне - специалисты Челябинского регионального отделения Российского военно-исторического общества (ЧРО РВИО) и фонда содействия сохранения культурного наследия "Фонд Южный Урал".

"Работа началась после снятия краски с памятника пескоструйным оборудованием. При достижении температурного режима была произведена обработка метала и нанесен грунт красно-коричневого цвета. После полного высыхания танк будет покрашен специальной защитной краской", - рассказали в сообществе ЧРО РВИО в "ВКонтакте".

Специалисты данной организации подчеркнули, что все работы выполняются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, технические работы  - по стандартам военной Госприемки.

Открытие памятника на Комсомольской площади, являющегося детищем знаменитого архитектора Евгения Александрова и объектов культурного наследия регионального значения, запланировано на 9 мая. 

СПРАВКА

ИС-3 - советский тяжелый танк, запущенный в серийное производство в последние дни Великой Отечественной войны и не успевший принять в ней участие. Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин». Это официальное название серий советских тяжелых танков выпуска 1943-1953 годов. Танк ИС-3 находился в серийном производстве до середины 1946 года. Всего было выпущено чуть более полутора тысяч машин.
 

Фото пресс-службы челябинской мэрии и ЧРО РВИО

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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