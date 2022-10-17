В Челябинске восстановили старинную мостовую конца 19 века на Алом поле

В Челябинске восстановили фрагмент старинной мостовой конца 19 века на Алом поле, на участке между Аллеей пионеров-героев и храмом Александра Невского.

Об этом сегодня, 17-го октября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев. Он выразил искреннюю благодарность депутату районного Совета Сергею Ильину, который организовал проведение работ за счет собственных средств.

Напомним, о том, что кусочек старинной мостовой на Алом поле планируется превратить в арт-объект, Виктор Ереклинцев рассказывал в июне текущего года, отмечая, что идея будет претворена в жизнь до конца сезона.

Отметим, тротуар 19-го века на Алом поле в свое время обнаружили археологи. Власти Центрального района решили его сохранить. Фрагмент мостовой позапрошлого века был восстановлен не сразу – на данном участке три года лежали булыжники, а жители писали в социальных сетях о мусоре на знаковом общественном пространстве. Как пояснил Виктор Ереклинцев, это был не мусор – старинную мостовую укрыли, чтобы сохранить. Восстановить тротуар раньше не представилось возможным из-за сложностей с поиском подрядчика, который взялся бы воссоздать мостовую как некий арт-объект.