В Челябинске возложили цветы к «Вечному огню» в память о погибших в Великой Отечественной войне

В Челябинской области празднование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне традиционно началось с торжественной церемонии возложения цветов и венков у мемориала «Вечный огонь».

В мероприятии приняли участие губернатор Алексей Текслер, представители законодательной власти Челябинской области и города Челябинска, федеральных структур, военных и правоохранительных органов, общественных и ветеранских организаций, представители религиозных объединений, а также жители Челябинска и области.

«Великая Победа досталась нашему народу огромной ценой: нет такой семьи, которой бы не коснулась война. Наша важнейшая задача – сохранить память о подвиге нашего народа, передать эту память молодому поколению», - сказал Алексей Текслер в своем вступительном слове.

Губернатор напомнил о значительном вкладе Челябинской области в дело Победы. «Сотни тысяч южноуральцев пополнили Красную Армию, более трети из них не вернулись с полей сражений. День и ночь труженики городов и сел Челябинской области ковали Победу в тылу», - отметил Текслер.

На Южный Урал было эвакуировано более двухсот крупных промышленных предприятий. Каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, был из магнитогорской стали. Каждый пятый танк был произведен в Челябинске, который носил гордое имя Танкоград.

В 2020 году указом президента двум городам Челябинской области – Челябинск и Магнитогорск – было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

«Я поздравляю всех с этим великим днем – Днем Победы! Желаю здоровья, счастья, мирного неба над головой. Вечная слава нашим героям, низкий поклон ветеранам войны и труда. С праздником, с Днем Победы!», - сказал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства области