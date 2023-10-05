В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы

В Челябинске в октябре текущего года состоится аукцион по выбору подрядчика, который займется благоустройством нового участка пешеходной зоны гостевого маршрута – улицы Свободы в Советском районе.

Работы по преображению пространства от улицы Орджоникидзе до дома №102 по Свободы (четная сторона) и от улицы Борьбы до улицы Евтеева (нечетная сторона) будут проведены в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, здесь демонтируют существующее покрытие, уложат тротуарную плитку, заасфальтируют велодорожку. Кроме того, будет проведено дополнительное озеленение, предполагающее высадку крупномерных деревьев и кустарников и обустройство газона.

Также на новой пешеходной зоне установят перголы с качелями, удобные парковые скамейки, урны и другие малые архитектурные формы.

Ранее проведение аукциона по выбору подрядчика позволит начать работы по благоустройству сразу, как только начнется строительный сезон, - весной 2024 года.

Отметим, в этом году была благоустроена - также по программе «Формирование комфортной городской среды» - пешеходная зона челябинской Свободы между улицами Плеханова и Оржоникидзе (это уже третий участок благоустройства на данной улице). В день празднования 287-летия Челябинска, девятого сентября, главный объект благоустройства Советского района 2023 года оценила мэр Наталья Котова.

Напомним, первый этап благоустройства пешеходной части гостевого маршрута улицы Свободы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» провели в 2022 году на участке от улицы Тимирязева до улицы Плеханова.

В 2021 году была проведена реконструкция пешеходной зоны участка улицы Свободы от проспекта Ленина до Тимирязева. Тогда работы выполнялись по программе инициативного бюджетирования - совместными силами администрации Советского района и городского комитета дорожного хозяйства.