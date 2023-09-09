09.09.2023
В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы
09.09.2023
В Кунашакском районе водитель вылетела из опрокинувшегося автомобиля и погибла
09.09.2023
Южноуральцев приглашают принять участие в викторине ко Дню танкиста
08.09.2023
Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ
08.09.2023
Первый МФЦ открылся в Ясиноватой при поддержке Челябинской области
08.09.2023
В Челябинске автоледи на «Тойоте» въехала в остановку
В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы
28.08.2023
На улице Свободы в Челябинске на месяц ограничат движение транспорта
14.08.2023
В Челябинске окончено благоустройство пешеходной зоны по улице Свободы
10.08.2023
В Челябинске закроют движение по улице Свободы
30.06.2023
Преображение челябинской Свободы
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023