В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы

В День празднования 287-летия Челябинска, девятого сентября, глава города Наталья Котова оценила главный объект благоустройства Советского района этого года – новую пешеходную зону по улице Свободы между Плеханова и Орджоникидзе.

Мэр прогулялась по общественному пространству вместе с районным главой Владиславом Макаровым и руководителями подрядных организаций, работавших на данном объекте. Градоначальница осмотрела элементы благоустройства и озеленения, наружное освещение и световые арт-объекты.

Как сообщает администрация Советского района, Наталья Котова положительно оценила проделанную здесь масштабную работу, отметив позитивные изменения территории.

Отдельно была отмечена дополнительно проведенная работа по приведению в надлежащее состояние входных групп нежилых помещений и зданий, чьи фасады смотрят на улицу Свободы, являющуюся гостевым маршрутом.

Пешеходная зона стала достойным подарком челябинцам ко Дню города. Напомним, это уже третий участок благоустройства на данной улице. За последние несколько лет преобразилась пешеходная часть Свободы от проспекта Ленина до улицы Орджоникидзе (последние два года работы по благоустройству здесь проводились по программе «Формирование комфортной городской среды).

В 2024 году аналогичное благоустройство пешеходной части улицы Свободы будет продолжено до Евтеева.