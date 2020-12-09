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В Челябинске за ночь вывезено более 950 тонн снега

В Челябинске минувшей ночью, с восьмого на девятое декабря, вывезено 957 с половиной тонн снега.

Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, в ночное время на улицах южноуральской столицы работало 130 единиц техники: 34 комбинированные дорожные машины, 54 МТЗ, 20 погрузчиков, 19 самосвалов и три автогрейдера. Технике помогали 65 дорожных рабочих.

Подрядные организации осуществляли механизированную очистку от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта и тротуаров, сбор и вывоз снега и мусора, вели подсыпку опасных участков для предотвращения образования гололеда.

Сегодня, девятого декабря, на улицах Челябинска работает 165 единиц техники: 36 комбинированных дорожных машин, 75 МТЗ, 28 погрузчиков, 23 самосвала и три автогрейдера. Технике помогают 276 дорожных рабочих.

Информация о количестве техники и рабочих предоставлена комитетом дорожного хозяйства Челябинска с учетом данных администраций районов.