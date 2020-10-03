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В Челябинске за сутки от ковида умерло пять жителей с коронавирусом

Общество
Сегодня, 01:00
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинске за прошедшие сутки зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались четверо мужчин и одна женщина. С начала пандемии умерло 492 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, у двоих мужчин в возрасте 51 года и 80 лет непосредственной причиной смерти стала ковидная пневмония.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрирована смерть двух мужчин, а также 85-летней женщины. Причина смерти 61-летнего челябинца – атеросклеротическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность, 73-летнего мужчины - острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь с поражением сердца, женщины - диффузный сетчатый кардиосклероз, гипертоническая болезнь. У всех троих ковид был сопутствующим заболеванием. Всего в областном центре подтверждено семь тысяч 182 случая заболевания COVID-19 (плюс 30 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 492 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 129 человек умерли от ковидной пневмонии, 363 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро второго октября в России скончалось 21 тысяча 77 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 461 случай смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 98. В Челябинской области умерло 492 жителя с коронавирусом (129 - от ковида), в Свердловской области – 607, в Ханты-Мансийском автономном округе – 189, в Ямало-Ненецком автономном округе – 100, в Тюменской области – 39, в Курганской – 34.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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