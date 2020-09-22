В Челябинске за сутки умерло три жителя с ковидом в возрасте 49, 56 и 83 лет

В Челябинске за прошедшие сутки зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. С начала пандемии умерло 453 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки коронавирус унес жизни 56-летнего мужчины и 49-летней женщины, проживавших в областном центре. Причиной их смерти стала ковидная пневмония.

Кроме того, скончался 83-летний челябинец с подтвержденным короноварусом. Причина - постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ковид был сопутствующим заболеванием. В Челябинске на 21 сентября подтверждено шесть тысяч 775 случаев заболевания COVID-19

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 453 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 116 человек умерли от ковидной пневмонии, 337 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 22 сентября в России скончалось 19 тысяч 649 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 371 случай смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – 1 тысяча 34. В Челябинской области умерло 453 жителя с коронавирусом (116 - от ковида), в Свердловской области – 575, в Ханты-Мансийском автономном округе – 181, в Ямало-Ненецком автономном округе – 99, в Тюменской области – 36, в Курганской – 27.