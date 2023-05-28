В Челябинске закрыли для транспорта поворот с проспекта Ленина на Российскую

В Челябинске сегодня, 28 мая, в восемь часов утра закрыли для транспорта правый отнесенный поворот с проспекта Ленина на улицу Российскую.

Как сообщили в мэрии, на данном участке будут проводиться работы на сетях водоснабжения.

Движение автомобилей возобновится после восьми вечера 20 июня.

Городские власти просят челябинцев учитывать временные знаки дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.