17.12.2021
На АЗ «УРАЛ» провели экскурсию воспитанникам Центра помощи детям Челябинской области
17.12.2021
Кенгуренок из челябинского зоопарка отправляется жить в Подмосковье
17.12.2021
Челябинская страховая компания уволит почти 800 человек
17.12.2021
Ушел из жизни Владимир Зубарев
17.12.2021
За сутки заболело ковидом 607 южноуральцев, выздоровело 703, умерло 29
17.12.2021
Прокуратура защитила права престарелых жильцов копейского пансионата «Забота»
В Челябинске закрывают перекресток улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской
17.12.2021
В Челябинской области наращивают масштабы дорожных работ
15.12.2021
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
13.12.2021
В Челябинске из-за ремонта трамвайных путей продлено ограничение движения по улице Первой Пятилетки
13.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021