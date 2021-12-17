В Челябинске закрывают перекресток улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской

В Челябинске в связи с заменой трамвайных путей сегодня, 17-го декабря, в 22 часа временно закроют для движения транспорта перекресток улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской.

Закрыт перекресток будет до шести утра 24-го декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этот период движение транспорта будет осуществляться по улице Первой Пятилетки только в прямом направлении, по улице Артиллерийской будет разрешен только поворот направо, движение прямо и налево - закрыто.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Отметим, работы по замене трамвайных путей на улице Первой Пятилетки ведет ООО «Урал-Сервис-Групп» в рамках контракта с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ремонт начался 30-го ноября.