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В Челябинске зарегистрировано снижение заболеваемости Covid-19

Общество
Сегодня, 13:30
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области, по данным на 28-е августа, подтвержден 71 случай нового заражения коронавирусной инфекцией. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 74).

В общей сложности в регионе подтверждено 14175 случаев заболевания COVID-19. Сейчас в Челябинской области больных коронавирусом насчитывается 2665 человек.

Все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение.
Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц были выписаны 99 человек. Всего за период пандемии выздоровели 11 тысяч 111 жителей Челябинской области.

В России за последние сутки подтверждено 4 829 случаев заболеваемости коронавирусом в 84-х регионах, из них 1 103 случая (22,8%) - у активно контактных лиц и без клинических проявлений болезни. Выписано по выздоровлению 5 905 человек.

В мировом рейтинге по заражению «ковидом» Россия находится на четвертом месте, Челябинская область среди регионов - на 21-м.

Лидерами по количеству зараженных являются США, Бразилия и Индия.

Напомним, в регионе до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это, кроме прочего, обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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