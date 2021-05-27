27.05.2021
В Челябинске маршрутчик и водитель легковушки устроили драку на дороге
27.05.2021
В историческом центре Челябинска ограничили движение транспорта
27.05.2021
О планируемых инвестициях в экологию Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
27.05.2021
За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
27.05.2021
В Челябинске завершается регистрация на Зеленый марафон Сбера
27.05.2021
ВТБ снижает ставки по ипотеке с господдержкой на первый год
В Челябинске завершается регистрация на Зеленый марафон Сбера
26.05.2021
Челябинские блогеры съездили на предприятие по переработке мусора
21.05.2021
Во Всемирный день окружающей среды челябинцев приглашают на «Зеленый Марафон»
20.05.2021
Сбер второй год подряд признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости
18.05.2021
180 дней до 180-летия: как Сбербанк отпразднует юбилей вместе с клиентами
Странная арифметика челябинских чиновников
26.05.2021
Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
25.05.2021
Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
25.05.2021
Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
24.05.2021
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021