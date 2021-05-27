В Челябинске завершается регистрация на Зеленый марафон Сбера

Бесплатные мастер-классы, экоквест и розыгрыш подарков – это лишь малая часть того, что ждет челябинцев пятого июня на Зеленом Марафоне Сбербанка.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, массовый забег пройдет в формате большого семейного праздника пятого июня в парке им. Гагарина. В этом году Зеленый Марафон посвящен экологической тематике. Для участников будет организовано несколько забегов: массовый на 4,2 километра, детский забег и скандинавская ходьба. Кроме этого запланированы розыгрыш подарков и сертификатов от спонсоров, а также разные активности для всех возрастов, включая детскую зону и зону для детей с РАС.

Каждый желающий сможет сделать спортивную разминку, принять участие в мастер-классах по изготовлению воздушных змеев и подставок для кружек. Одним из ярких событий на празднике будет семейный экоквест. Те, кто сможет выполнить все задания, получат саженец дерева в подарок. Сбер вместе с партнерами запланировал много активностей и для детей: научное шоу, огромные раскраски, детские развлекательные зоны и многое другое.

Во время праздника в парке пройдет благотворительная ярмарка, где каждый сможет узнать больше о том, как поддержать некоммерческие организации и благотворительные фонды. Также на мероприятии пройдет сбор пластика, который потом отправится на переработку.

«Зеленый Марафон - знаковое для Челябинска мероприятие. Проект поддержали ведущие компании региона и министерство экологии Челябинской области. Приглашаем всех челябинцев на яркое экособытие этого лета - мы организуем настоящий семейный праздник с разнообразными активностями, конкурсами, призами. На Зеленом Марафоне каждый найдет для себя что-то интересное: мастер-классы, спортивные соревнования, детские зоны. Приходите всей семьей - будет весело!», - пригласил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Чтобы принять участие в Зеленом марафоне, необходимо до 28 мая зарегистрироваться на сайте https://greenmarathon.ru/ или заполнить анкету уже на мероприятии. Не пропустите главное семейное событие этого лета.